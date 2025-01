CPEC. Prezzi dell’energia elevati: Islamabad è in ginocchio

Il China-Pakistan Economic Corridor, CPEC, ha lasciato il Pakistan alle prese con un debito sostanziale e costi dell’elettricità alle stelle.

Secondo Oil Price, lanciata nel 2013, la partnership sino pakistana da 62 miliardi di dollari mirava a promuovere la cooperazione economica, il commercio e lo sviluppo delle infrastrutture, con un’attenzione significativa all’affrontare la cronica carenza energetica del Pakistan.

Dell’investimento totale, quasi 35 miliardi di dollari sono stati incanalati in 21 progetti energetici nell’ambito del CPEC, la maggior parte dei quali alimentati a carbone, aggiungendo 6.000 MW alla rete elettrica nazionale. La capacità di generazione di energia del Pakistan ora ammonta a 42.131 MW, il doppio della sua domanda interna, come riportato nell’Economic Survey (2023-24). Tuttavia, questo surplus ha avuto un prezzo elevato, riporta BneIntellINews.

I Power Purchase Agreement con i produttori di energia indipendenti cinesi obbligano il Pakistan a pagare ingenti “pagamenti di capacità”, anche quando l’elettricità non viene consumata o prodotta. I cinesi avrebbero un ritorno sul capitale proprio del 27% – 34%, ben al di sopra del precedente tasso del 15% – 18% del Pakistan.

Il debito del Pakistan con Pechino è quindi aumentato: il solo CPEC ha aggiunto 26 miliardi di dollari all’esposizione debitoria totale del Pakistan di 67,2 miliardi di dollari dal 2000 al 2021. Le ripetute richieste di Islamabad per la ristrutturazione di 15 miliardi di dollari del suo debito energetico sono state finora ignorate.

In mezzo a questa tensione finanziaria, il panorama energetico del Pakistan ha ricevuto un barlume di speranza l’anno scorso con la scoperta di sostanziali riserve di petrolio e gas nelle sue acque territoriali. Questa scoperta potrebbe potenzialmente invertire la dipendenza del paese dalle costose importazioni di energia, che rappresentano il 29% del gas, l’85% del petrolio e il 50% del fabbisogno di gas di petrolio liquefatto. La bolletta totale delle importazioni di energia ha raggiunto i 17,5 miliardi di dollari nel 2023 e si prevede che salirà a 31 miliardi di dollari entro il 2030.

Tuttavia, sfruttare queste riserve è una sfida ardua. Stando a Dawn News TV sono necessari un investimento di 5 miliardi di dollari e quattro o cinque anni di sviluppo prima che le riserve possano essere utilizzate.

Nonostante la promessa di indipendenza energetica, il Pakistan fatica ad attrarre investimenti stranieri per l’esplorazione di petrolio e gas. Shell Plc ha venduto i suoi asset in Pakistan a Saudi Aramco nel 2023, mentre le aste per i blocchi di esplorazione hanno registrato un interesse minimo. Anche le preoccupazioni per la sicurezza sono un deterrente significativo. Nel 2024, gli attacchi a ingegneri e risorse cinesi, tra cui incidenti a Khyber Pakhtunkhwa e Gwadar, hanno evidenziato i rischi. L’Esercito di liberazione del Balochistan, un gruppo separatista, ha spesso preso di mira progetti cinesi.

Pertanto, con gli investitori internazionali esitanti, le speranze del Pakistan risiedono in gran parte nell’intervento della Cina o di Saudi Aramco. Si dice che siano in corso discussioni con esploratori statali cinesi.

Nel frattempo, i problemi energetici della nazione hanno alimentato un fiorente mercato nero. È stato ampiamente riportato che l’Iran contrabbanda annualmente 1 miliardo di dollari di carburante in Pakistan, sottolineando il terribile stato del settore petrolifero e del gas del paese.

Le sfide economiche affrontate dal Pakistan hanno anche portato a un calo del consumo di elettricità. Di conseguenza, l’anno scorso, Islamabad ha posticipato di un anno un accordo per l’acquisto di GNL dal Qatar, con consegne ora programmate per il 2026 anziché per il 2025.

Il ministro del petrolio Musadik Malik ha affermato a dicembre 2024 che la decisione è stata influenzata dall’attuale surplus di GNL del paese, che ha eliminato la necessità di nuove spedizioni. Non sono state applicate sanzioni finanziarie per il rinvio anziché l’annullamento dell’accordo, ha poi aggiunto.

Il consumo annuale di elettricità del Pakistan è ora diminuito dell’8-10% anno su anno negli ultimi tre trimestri, in gran parte a causa delle tariffe più elevate che riducono la domanda delle famiglie, secondo il ministro dell’energia in un’intervista a Reuters a novembre. Con oltre un terzo della sua elettricità generata dal gas naturale e la nazione che ha rinviato cinque carichi di GNL dal Qatar, ora sta negoziando il rinvio di altri cinque da altre fonti, ha affermato Malik, senza nominare i fornitori.

Lucia Giannini

