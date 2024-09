CPEC. La sicurezza cinese proteggerà gli interessi di Pechino in Pakistan

Pechino e Islamabad sarebbero vicine a un accordo per la creazione di società di sicurezza congiunte per proteggere i cittadini cinesi che lavorano in Pakistan, dopo una serie di attacchi dei jihadisti che hanno messo a rischio investimenti multimiliardari.

Stando a Nikkei, l’accordo vedrebbe personale di sicurezza cinese lavorare all’interno del Pakistan, cosa a cui Islamabad si era precedentemente opposta nonostante le crescenti pressioni di Pechino. L’accordo potrebbe anche portare al trasporto di cittadini cinesi in veicoli blindati.

Principale investitore del Pakistan, la Cina, è diventata sempre più diffidente riguardo a futuri accordi dopo che i suoi cittadini sono stati presi di mira in una serie di attacchi mortali negli ultimi anni.

Il Pakistan è alle prese con un aumento dell’attività militante che va dagli islamisti che mirano a rovesciare il governo ai separatisti che cercano di ritagliarsi una patria nel Belucistan sudoccidentale, che ospita il porto di Gwadar, il fulcro del corridoio economico Cina-Pakistan, Cpec da 50 miliardi di dollari.

Pechino ha fatto pressione sul Pakistan affinché adotti maggiori misure per proteggere i suoi cittadini e ha spinto per veicoli blindati durante i recenti negoziati sulla seconda fase del Cpec, elemento chiave della Belt and Road Initiative.

Nella pratica, il personale pakistano sarà nel cordone esterno e il personale cinese sarà nel cordone interno per la protezione dei cittadini cinesi, per garantire un contatto minimo tra il personale di sicurezza cinese e i comuni cittadini pakistani.

La Cina, che ha collegato i futuri investimenti in Pakistan alla cooperazione in materia di antiterrorismo e di maggiore sicurezza, chiede dal 2022 che il Pakistan consenta alle società di sicurezza cinesi di proteggere i suoi cittadini.

Islamabad ha ripetutamente respinto tale richiesta, sebbene abbia disperatamente bisogno di maggiori investimenti per un’economia in frantumi sostenuta da ripetuti salvataggi del Fondo monetario internazionale.

Pechino ha promesso ulteriori investimenti se accetta l’accordo di sicurezza congiunto, compresi maggiori finanziamenti per progetti infrastrutturali, energetici e di trasporto nell’ambito del Cpec. I negoziatori di Pechino hanno anche accennato a una rapida ripresa della ferrovia Main Line 1 da 7 miliardi di dollari, il più grande progetto singolo Cpec che collegherebbe la città nordoccidentale di Peshawar in Pakistan al centro costiero meridionale di Karachi attraverso una ferrovia lunga oltre 2.600 chilometri, hanno riferito i media pakistani.

Storicamente, la Cina ha fatto affidamento esclusivamente sui governi ospitanti per proteggere la sua popolazione e i suoi investimenti. Ora Pechino sarebbe disposta ad assumere un ruolo attivo per garantire i suoi interessi all’estero.

Ma la sicurezza cinese sul campo potrebbe essere un problema per il Pakistan, perché potrebbe causare reazioni in ambito locale.

La Cina ha anche proposto una più profonda cooperazione antiterrorismo con il Pakistan per lavorare contro i separatisti nel Belucistan e i militanti talebani che hanno attaccato cittadini cinesi. I due paesi, che hanno stretti legami di difesa, stanno già collaborando nella lotta al terrorismo attraverso la formazione del personale, esercitazioni militari congiunte e equipaggiamento militare fornito dalla Cina.

Antonio Albanese

