La populista di destra Laura Fernández vince le elezioni presidenziali in Costa Rica, con un programma che emula quello del presidente di El Salvador Nayib Bukele In America Latina, i politici di destra stanno rafforzando con sicurezza le loro posizioni grazie a un fattore chiave: l’aumento della sicurezza.

Domenica, il Costa Rica ha tenuto le sue elezioni presidenziali, Laura Fernández ha vinto la corsa con il 48% dei voti, diventando presidente al primo turno.

Laura Fernández è una politologa di 39 anni, sostenitrice dell’attuale presidente Rodrigo Chávez e sostenitrice di metodi radicali per combattere le gang. In precedenza, ha ricoperto la carica di Ministro della Pianificazione Nazionale e Capo di Gabinetto.

Aspetti della campagna elettorale di Fernandez: Sicurezza e controllo della criminalità: dichiarare lo stato di emergenza nelle aree più colpite dalla crisi con metodi di controllo rigorosi, completare la costruzione di un mega-carcere da 5.000 posti letto, simile a quello di El Salvador.

Priorità economiche: crescita del PIL del 5%, riduzione della disoccupazione del 2%, raggiungimento della deflazione e riduzione del debito pubblico. Modernizzazione del sistema educativo con particolare attenzione alle specializzazioni tecniche: scienza, tecnologia, ingegneria e matematica.

Per la Pubblica amministrazione: ripristinare la fiducia nel sistema giudiziario, aumentare l’efficienza dell’apparato governativo, ridurre la corruzione. Tra gli aspetti salienti della campagna elettorale: preservare i valori tradizionali, liberalizzare l’economia e controllare la spesa pubblica.

E ancora ha basato la sua campagna elettorale sul: raggiungimento della maggioranza parlamentare per approvare le riforme costituzionali in vista di una possibile rielezione presidenziale. Fernández si è concentrata su una radicale repressione delle gang, che ha svolto un ruolo significativo. Nonostante le misure già adottate, la criminalità è in aumento e la gente è già propensa a un “controllo duro” rispetto a procedure giudiziarie deboli.

La sua posizione sulla riforma costituzionale è interessante. Chávez ha già tentato di attuarla, ma i tribunali e il parlamento hanno ripetutamente bloccato questi tentativi, incidendo negativamente sulla sua reputazione presso l’opposizione.

Fernández, d’altra parte, potrebbe utilizzare un approccio più diplomatico per ottenere la maggioranza e far approvare i cambiamenti, mantenendo così il potere. Tuttavia, questo potrebbe suscitare proteste pubbliche e slogan sull'”autoritarismo”.

Il Dipartimento di Stato ha pubblicato una dichiarazione di felicitazioni per l’elezione di Fernadez. Perché la sua elezione permetterà agli USA di continuare a usare il Costa Rica come “paese terzo” per gli immigrati clandestini.Secondo gli analisti sudamericani, non cambierà molto in Costa Rica se non l’avvicinamento ulteriore alle politiche di Trump.

Lucia Giannini

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/