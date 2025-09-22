COSTA RICA. Carta d’identità sull’app

Il Costa Rica ha lanciato ufficialmente un’app mobile per l’identità digitale che consente ai cittadini di presentare un documento sul proprio smartphone proprio come un documento cartaceo.

A partire da martedì 16 settembre, i costaricani possono richiedere un’IDC (Identidad Digital Costarricense) fornendo il proprio numero di documento d’identità e la biometria facciale per verificare la propria identità. Gli utenti devono quindi pagare 2.600 colón costaricani (circa 5 dollari) e scaricare l’app IDC-Ciudadano, sviluppata dal Tribunale Supremo Elettorale (TSE).

L’IDC fa parte di un piano completo per modernizzare i servizi TSE, secondo Xenia Guerrero Arias, CEO di Technological Strategy.

“La differenza principale è che si tratta di un documento digitale con importanti caratteristiche di sicurezza basate su standard internazionali, e per scaricarlo, attivarlo e accedervi vengono utilizzati dati biometrici”, ha affermato Guerrero Arias.

Il Costa Rica ha collaborato con la società statale coreana KOMSCO per il progetto di identificazione digitale. KOMSCO (Korea Minting, Security Printing & ID Card Operating Corp.) ha sviluppato il sistema coreano di identificazione mobile basato sulla blockchain.

L’identità digitale ha una validità di soli quattro anni e presenta ancora alcune limitazioni. I cittadini non potranno utilizzarla per votare alle elezioni nazionali del febbraio 2026. Le istituzioni avranno fino a sei mesi di tempo per adattarsi al nuovo documento digitale.

Le autorità pubbliche, compresa la polizia, sono tenute ad accettare i documenti d’identità. Grandi banche e compagnie di telecomunicazioni si stanno già preparando a implementare il sistema: la statale Banco de Costa Rica (BCR) e Claro Telco accettano già il documento digitale, riporta Costa Rica News. Le banche possono utilizzare un’app TSE specializzata per integrare i documenti d’identità digitali nei loro processi di verifica dell’identità.

Anche le aziende private avranno sei mesi di tempo per apportare le modifiche. Ad esempio, gli edifici adibiti a uffici e residenziali non potranno accettare documenti d’identità fisici alla reception e dovranno verificare i visitatori digitalmente tramite l’app TSE Verification Agent. Il Costa Rica prevede di mantenere l’uso dei documenti d’identità fisici.

Maddalena Ingrao

