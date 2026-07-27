COREADELNORD. Kim Jong Un celebra l’Armistizio. La figlia-erede lo accompagna

Il leader nordcoreano Kim Jong Un ha reso omaggio ai monumenti commemorativi del 73° anniversario dell’armistizio della guerra di Corea, come riportato lunedì 27 luglio dall’agenzia di stampa statale KCNA. Per la prima volta, sua figlia lo ha accompagnato alle commemorazioni.

Kim ha visitato cimiteri, incontrato veterani e deposto fiori sulle tombe dei guerriglieri di prima generazione, ribadendo la rivendicazione di Pyongyang di una “grande vittoria” nella guerra del 1950-1953, secondo quanto riportato da KCNA: “Sono state deposte corone di fiori a nome del Comitato Centrale del Partito dei Lavoratori di Corea , della Commissione per gli Affari di Stato della Repubblica Popolare Democratica di Corea, del Comitato Permanente dell’Assemblea Popolare Suprema della Repubblica Popolare Democratica di Corea e del Gabinetto della Repubblica Popolare Democratica di Corea”, afferma l’agenzia.

La guerra di Corea, nei fatti, si concluse con un armistizio e non con un trattato di pace.

Fotografie e video diffusi dai media statali nordcoreani mostrano la figlia di Kim, Ju Ae, al suo fianco durante le visite, posizionata al centro delle formazioni cerimoniali e intenta a salutare i veterani anziani insieme al padre, sottolineando la sua crescente visibilità pubblica.

Il Ministero dell’Unificazione sudcoreano ha dichiarato che era la prima volta che Ju Ae partecipava alle commemorazioni dell’anniversario dell’armistizio e la sua prima visita al Cimitero dei Martiri della Guerra di Liberazione della Patria o al Cimitero dei Martiri della Rivoluzione.

Secondo quanto emerso durante le audizioni con i parlamentari quest’anno, il Servizio di Intelligence Nazionale (NIS) sudcoreano ritiene che Ju Ae sia stata designata come successore di Kim, sulla base di “informazioni attendibili”.

Questa valutazione giunge mentre Ju Ae è stata periodicamente mostrata dai media statali in compagnia del padre. A marzo, alcune immagini la ritraevano alla guida di un nuovo carro armato, dopo precedenti fotografie che la mostravano mentre sparava con un fucile in un poligono di tiro e con una pistola.

Kim ha anche visitato il cimitero dei soldati volontari cinesi, rendendo omaggio alla tomba di Mao Anying, figlio di Mao Zedong, ha riferito lunedì l’agenzia di stampa KCNA, un ulteriore segnale di riavvicinamento con Pechino.

Lucia Giannini

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