COREA. Yoon e Kim si schierano per le prossime elezioni USA

Le due parti della Corea si stanno muovendo per salvaguardare la propria sicurezza, indipendentemente dal fatto che vinca la vicepresidente Kamala Harris o l’ex presidente Donald Trump.

Il 19 agosto, riporta Nikkei, le forze sudcoreane e americane hanno dato il via a un’esercitazione congiunta annuale: 48 eventi di addestramento sul campo, rispetto agli oltre 30 del 2023. Le due parti hanno ripreso le esercitazioni dopo quattro anni.

Il presidente sudcoreano Yoon Suk Yeol, cerca di espandere il coinvolgimento militare degli Stati Uniti nella penisola coreana: ha collaborato con il presidente degli Stati Uniti Joe Biden per rafforzare ulteriormente l’alleanza, un approccio che dovrebbe mantenere se Harris vincerà a novembre.

Le forze delle due parti hanno tenuto un’esercitazione a tavolino dal 30 luglio al 1° agosto, simulando uno scenario nucleare che coinvolge la Corea del Nord. Hanno esaminato i modi per rafforzare la “deterrenza estesa” utilizzando le capacità nucleari degli Stati Uniti e le armi convenzionali sudcoreane.

Anche i negoziati su un nuovo accordo di condivisione dei costi sulla presenza militare degli Stati Uniti in Corea del Sud stanno aumentando per raggiungere un accordo entro la fine del 2025.

La Corea del Sud ritiene che la sua quota debba essere fissata a un “livello ragionevole”, secondo il suo Ministero degli Affari Esteri. Per gli ultimi negoziati, nel 2019, gli Stati Uniti sotto Trump avevano spinto per quintuplicare la spesa della Corea del Sud rispetto all’anno precedente. Con Trump che continua a sostenere in patria che la Corea del Sud non sta facendo la sua parte, Seul probabilmente mira a stabilire un quadro generale di un accordo prima che Biden lasci l’incarico il prossimo gennaio.

Allo stesso tempo, la Corea del Sud sta segnalando apertura al dialogo con la Corea del Nord. Yoon ha recentemente proposto di creare un dialogo a livello operativo con Pyongyang. “La libertà di cui godiamo deve essere estesa al Nord”, ha detto in un discorso la scorsa settimana.

Riferendosi ripetutamente a una “Repubblica di Corea unificata”, Yoon ha usato il nome formale della Corea del Sud per segnalare la sua visione di integrare la Corea del Nord al suo interno: un messaggio per coinvolgere Seul in qualsiasi dialogo tra Washington e Pyongyang con la nuova Amministrazione degli Stati Uniti.

Anche la Corea del Nord sembra soppesare le sue opzioni. L’Institute for American Studies del ministero degli Esteri nordcoreano ha definito l’esercitazione appena iniziata tra Corea del Sud e Stati Uniti “l’esercitazione di guerra più offensiva e provocatoria per l’aggressione al mondo”, riporta Kcna. “Rafforzare le capacità difensive della Corea del Nord è un requisito urgente, dati i tempi”, ha poi affermato.

La Corea del Nord ha rafforzato la cooperazione militare con la Russia nell’ultimo anno, firmando un accordo a giugno in cui si impegnava a difendersi a vicenda in caso di attacco.

Allineandosi con Mosca, si prevede che Pyongyang continuerà a perseguire legami più stretti con la Russia e altri rivali degli Stati Uniti se Harris vincerà le elezioni.

Ma anche il leader nordcoreano Kim Jong Un ha segnalato interesse nell’impegnarsi con gli Stati Uniti, affermando in un discorso del 4 agosto che il suo paese aveva il diritto di possedere un esercito potente “sia impegnato in negoziati che in uno scontro”.

Dopo che Trump si è assicurato la nomination del Partito Repubblicano a luglio, la Kcna ha pubblicato un commento in cui affermava che spettava agli Stati Uniti decidere se il conto alla rovescia per uno scontro con la Corea del Nord si sarebbe fermato. Trump ha parlato del suo rapporto con Kim e la Corea del Nord potrebbe vedere una vittoria elettorale di Trump aprire la strada a un ulteriore dialogo con Washington.

La prospettiva di un impegno con gli Stati Uniti potrebbe portare la Corea del Nord a rafforzare le sue partnership con Russia e Cina, il che rafforzerebbe la sua posizione negoziale. Pyongyang potrebbe spingere per una sospensione delle esercitazioni americane con la Corea del Sud e una garanzia del diritto della Corea del Nord a difendersi, anche attraverso il possesso di armi nucleari.

Tommaso Dal Passo

