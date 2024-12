COREA DEL SUD. Trump va d’accordo con Kim Jong Un e dimentica Seul

Il presidente eletto Donald Trump ha detto di “andare d’accordo” con Kim Jong-un; facendo seguito alla sua precedente osservazione in un’intervista con la rivista Time, in cui Trump ha affermato di essere “l’unico ad aver trattato correttamente Kim”.

Trump ha menzionato di nuovo Kim durante la sua prima conferenza stampa dopo le elezioni del 5 novembre. Tuttavia, non è stata fatta menzione della Corea del Sud durante l’intero evento. Crescono le preoccupazioni che, con l’inizio del secondo mandato dell’amministrazione Trump il mese prossimo, gli Stati Uniti potrebbero aggirare la Corea del Sud, che attualmente sta affrontando un vuoto di leadership a causa della crisi di impeachment del presidente, e invece impegnarsi direttamente con la Corea del Nord nei negoziati nucleari, riporta il sudcoreano Dong a Ilbo. Il primo ministro ad interim sudcoreano Han Duck-soo sta valutando la possibilità di una visita negli Stati Uniti, ma le prospettive di un incontro con Trump non sono ottimistiche.

Durante la conferenza stampa presso il suo Mar-a-Lago Resort a Palm Beach, in Florida, Trump ha espresso la sua intenzione di incontrare rapidamente il presidente russo Vladimir Putin e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky per facilitare una rapida fine della guerra. Ha anche accennato a un possibile incontro con il primo Ministro giapponese Shigeru Ishiba se lo desidera” anche prima di entrare in carica il 20 gennaio. Trump ha fatto riferimento anche al presidente cinese Xi Jinping, sottolineando che “andavano d’accordo” fino allo scoppio della Pandemia.

Trump ha poi dichiarato che “darà il benvenuto al presidente cinese Xi Jinping se verrà all’inaugurazione”. Lo scorso fine settimana ha già invitato la moglie dell’ex primo ministro giapponese Abe.

Il Ministero degli Affari Esteri della Corea del Sud ha lanciato una task force in preparazione al secondo mandato di Trump e si sta concentrando sulla riattivazione delle reti con la squadra di Trump, principalmente attraverso società private.

In particolare, Trump ha tenuto una conferenza stampa congiunta con L’AD di SoftBank Masayoshi Son, un imprenditore di origine coreana residente in Giappone, sottolineando che SoftBank avrebbe investito 100 miliardi di dollari negli Stati Uniti nei prossimi quattro anni e creato almeno 100.000 posti di lavoro.

Il Dipartimento di Stato americano ha dichiarato che l’alleanza Corea del Sud-USA è un’alleanza tra governi e popoli, non solo tra presidenti, e ha espresso la disponibilità a lavorare con il primo ministro ad interim Han Duck-soo, ma il presidente eletto Trump non ha ancora fatto alcun passo significativo commenti riguardanti l’incidente della legge marziale, riporta Kbs.

Tommaso Dal Passo

