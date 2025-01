COREA DEL SUD. Si cerca di evitare bagni di sangue nell’assedio del presidente indagato

Il capo della sicurezza del presidente sudcoreano sotto accusa Yoon Suk Yeol, sotto inchiesta per aver bloccato l’arresto di Yoon, si è dimesso venerdì e ha affermato che qualsiasi ulteriore tentativo di arrestare l’ex leader deve evitare spargimenti di sangue.

La breve dichiarazione di legge marziale di Yoon del 3 dicembre ha fatto sprofondare una delle democrazie più vivaci dell’Asia in un periodo di turbolenza politica senza precedenti.

Mentre una corte suprema delibera sulla decisione dei legislatori di mettere sotto accusa Yoon, che è asserragliato nella sua residenza in collina, gli agenti anti-corruzione hanno anche aperto un’indagine penale per possibile insurrezione, riporta Reuters.

Questi agenti sono stati fermati la scorsa settimana dall’interrogare Yoon in uno scontro di 6 ore con il Servizio di sicurezza presidenziale (PPS), guidato da Park Chong-jun.

Gli investigatori hanno un mandato di arresto per Yoon e hanno affermato di essere determinati a trattenerlo per interrogarlo. Park, un ex alto funzionario di polizia, è stato interrogato dalla polizia venerdì sul suo ruolo nella situazione di stallo della scorsa settimana e il suo ufficio ha annunciato che aveva presentato le sue dimissioni.

Quando è arrivato al quartier generale della polizia nel centro di Seoul, ha detto ai giornalisti che l’attuale tentativo di arrestare un presidente in carica era sbagliato e che “non ci dovrebbero essere scontri fisici o spargimenti di sangue in nessuna circostanza”.

Il presidente ad interim Choi Sang-mok, in carica da appena due settimane e catapultato in un calderone politico, venerdì ha chiesto un nuovo modo per risolvere la situazione di stallo tra gli investigatori e la sicurezza di Yoon.

Ha proposto al parlamento di preparare un disegno di legge per nominare un procuratore speciale. In precedenza, Choi aveva posto il veto a un disegno di legge per un procuratore speciale sostenuto dall’opposizione per indagare sulla dichiarazione di legge marziale, affermando che non vi era alcuna garanzia che una persona indipendente sarebbe stata nominata per guidare l’indagine.

La scorsa settimana, centinaia di agenti del PSS hanno bloccato il complesso presidenziale e impedito agli investigatori di tentare di arrestare Yoon. Gli investigatori sono stati ritirati a causa del rischio di uno scontro.

I funzionari dell’Ufficio per le indagini sulla corruzione per gli alti funzionari, che sta conducendo l’indagine, hanno affermato che gli agenti del PSS portavano armi da fuoco durante lo scontro, sebbene non siano state estratte armi. Gli investigatori hanno ottenuto un nuovo mandato di arresto questa settimana.

Gli avvocati di Yoon hanno affermato che il mandato di arresto era illegale e non valido. Yoon è sotto un processo separato presso la Corte costituzionale che sta esaminando l’impeachment del parlamento nei suoi confronti del ​​14 dicembre per decidere se rimuoverlo definitivamente dall’incarico o reintegrarlo. I suoi avvocati hanno affermato che Yoon accetterà quel verdetto.

Mentre Yoon attende il suo destino, i sondaggi pubblicati questa settimana hanno mostrato una ripresa del sostegno al suo partito al governo People Power Party (PPP) e le richieste per la sua rimozione permanente stanno scemando.

Un sondaggio Gallup Korea pubblicato il 10 gennaio ha mostrato che il 64% degli intervistati sostiene la rimozione di Yoon dall’incarico, rispetto al 75% che l’ha favorita subito dopo la dichiarazione della legge marziale.

Il tasso di approvazione del PPP è salito al 34%, un livello simile al periodo precedente al 3 dicembre, nel sondaggio di 1.004 persone di questa settimana, dal 24% di circa un mese fa.

La prolungata incertezza sul destino di Yoon non ha solo incoraggiato i suoi sostenitori, ma ha anche ammorbidito alcuni critici preoccupati che il leader dell’opposizione liberale del Partito Democratico, che è lui stesso sotto processo per accuse di illeciti penali, possa diventare presidente.

Luigi Medici

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/