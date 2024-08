 COREA DEL SUD. Seul rafforza la difesa missilistica viste le minacce di Kim

L’agenzia di intelligence della Corea del Sud, National Intelligence Service, ha affermato che Seul sta rafforzando il sistema di difesa aerea e missilistica della Corea, Kamd, in risposta al dispiegamento di 250 nuovi lanciatori di missili balistici tattici nella zona di confine della Corea del Nord.

Il National Intelligence Service, Nis, ha così spiegato l’espansione della capacità del Kamd (Korea Air and Missile Defence) il 28 agosto, durante una sessione plenaria del comitato di intelligence parlamentare, secondo quarto affermano diversi politici appartenenti a schieramenti contrapposti , riporta Kbs.

In precedenza, la nordcoreana Korean Central News Agency, Kcna, ha affermato che si è tenuta una cerimonia a Pyongyang per consegnare i lanciatori alle unità militari vicino al confine intercoreano. Si ritiene che siano progettati per lanciare i nuovi missili balistici a corto raggio, Crbm prodotti dalla Corea del Nord.

Il Nis aveva precedentemente espresso dubbi sulla capacità di Pyongyang di assicurarsi una grande quantità di missili per i 250 lanciatori trasportatori erettori, Tel, mentre valutava che i missili lanciati dai Tel nordcoreani avrebbero potuto probabilmente raggiungere a sud le province di Chungcheong.

Interrogato sui recenti danni causati dalle inondazioni nella Corea del Nord, il Nis ha affermato che, sebbene non siano ancora arrivate forniture di soccorso dalla Russia, sta tenendo d’occhio una futura consegna, aggiungendo che è improbabile che le agenzie internazionali e la Cina offrano assistenza.

Recentemente Kim Jong Un ha presenziato al collaudo finale di nuovi Mlrs aggiornati. Si è trattato dell’ultimo test di una serie di Tel e razzi che potrebbero finire i “collaudi” direttamente sul fronte ucraino.

La Corea del Nord ha incrementato la sua produzione di armi probabilmente per essere esportate in Russia, stante la rinnovata vicinanza tra Mosca e Pyongyang. Armi nordcoreane sono già state usate nel teatro ucraino, nonostante il silenzio ufficiale dei due attori.

Kim Jong Un ha ricordato al partito che anche di fronte alle difficoltà create dalle alluvioni,mla difesa della patria richiede nuove armi e nuove capacità balistiche.

Tommaso Dal Passo