COREA DEL SUD. Seul ora può lanciare satelliti spia

La corsa balistica in Asia ha un altro attore: Seul. La Corea del Sud ha annunciato di aver testato con successo un razzo a combustibile solido, un passo fondamentale nel percorso per mettere in orbita un satellite spia. Lo sviluppo arriva sullo sfondo di un programma di test accelerato dal comportamento della Corea del Nord, che ha lanciato 12 missili quest’anno, tra cui un Icbm la scorsa settimana.

Sulla scacchiera asiatica più ampia, l’entrata di Seul sta avvenendo mentre più stati asiatici aggiornano le loro capacità strategiche in luoghi lontani come nel Pacifico occidentale o nel Tibet, riporta AT.

La Corea del Sud ha testato con successo il suo primo razzo spaziale a combustibile solido, ha detto il ministero della Difesa sudcoreano, giorni dopo che la Corea del Nord ha lanciato un missile balistico intercontinentale. In una dichiarazione riportata da Yonhap, il Ministero ha detto che l’Agenzia statale per lo sviluppo della difesa ha condotto il test in un sito a Taean, 150 chilometri a sud-ovest della capitale, Seul, il 30 marzo.

Il Ministero, secondo Press Tv, ha aggiunto che l’obiettivo del test è stato quello di confermare le presunte capacità del veicolo di lancio spaziale “prodotto in casa”, definendolo un importante sviluppo verso l’acquisizione di capacità di sorveglianza spaziale. Il razzo a propellente solido è stato lanciato alla presenza del ministro della Difesa Suh Wook e di altri alti funzionari, la dichiarazione ha aggiunto che il paese avrebbe presto lanciato in orbita un satellite spia a bordo di un razzo a combustibile solido.

«Arrivando in un momento molto grave dopo la revoca della moratoria sui test delle armi da parte della Corea del Nord, questo test di successo del veicolo di lancio spaziale a combustibile solido è una pietra miliare negli sforzi dei nostri militari per costruire un sistema di sorveglianza unilaterale basato sullo spazio e rafforzare la capacità di difesa», si legge nella dichiarazione della Difesa.

La Corea del Sud non è attualmente in possesso di alcun satellite di ricognizione militare e dipende dai satelliti spia americani per monitorare le strutture strategiche in Corea del Nord. È stato il primo test Icbm completo della Corea del Nord dal 2017 e il proiettile sembrava viaggiare più in alto e più lontano di qualsiasi missile precedente testato da Pyongyang per aumentare la sua deterrenza nucleare contro gli Stati Uniti.

Il lancio di Seul è arrivato anche meno di un anno dopo che la Corea del Sud e gli Stati Uniti hanno concordato di rimuovere le restrizioni che avevano impedito al Sud di sviluppare o possedere missili balistici con una portata massima superiore a 800 chilometri.

Il leader della Corea del Nord Kim Jong-un si è concentrato sull’espansione delle capacità nucleari e missilistiche del paese dopo che la diplomazia con l’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump si è interrotta senza alcuna svolta nel 2019.

Luigi Medici