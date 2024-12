COREA DEL SUD. Seul ha allargato le faglie geopolitiche asiatiche 

Lo sconvolgimento politico in Corea del Sud ha minato la stabilità di un alleato strategico degli Stati Uniti in Asia, scatenando onde d’urto nella regione e a Washington in un momento di acuta tensione globale.

Il presidente sudcoreano Yoon Suk Yeol ha dichiarato la legge marziale martedì sera in un decreto a sorpresa che è stato revocato ore dopo a seguito di una schiacciante opposizione in tutto lo spettro politico per quella che è stata ampiamente considerata una violazione democratica. La mossa di Yoon ha scatenato le proteste a Seul e ha portato all’impeachment del presidente, riporta Cnn.

Lo sviluppo sorprendente ha colto Washington di sorpresa: gli Stati Uniti hanno quasi 30.000 soldati schierati e la sua più grande base all’estero in Corea del Sud, che funge da controllo di una Corea del Nord belligerante e contrappeso a una Cina aggressiva in una regione strategicamente critica.

Gli eventi sudcoreani hanno il potenziale per ramificazioni significative in un momento di approfondimento delle linee di faglia geopolitiche in Asia, dove sia la Corea del Nord che la Cina stanno rafforzando il loro allineamento con la Russia in guerra con l’Ucraina.

I leader di Pyongyang, Pechino e Mosca stanno osservando gli sviluppi a Seul con un occhio al potenziale di indebolimento di un bastione chiave degli Stati Uniti nella regione, e tutti gli occhi sono ora puntati sulla Corea del Nord, che potrebbe essere desiderosa di usare il caos politico a proprio vantaggio.

L’alleanza tra Stati Uniti e Corea del Sud è stata a lungo considerata da entrambi i paesi come una pietra angolare della pace nella regione, dove la Corea del Nord continua a minacciare la Corea del Sud e gli Stati Uniti con il suo programma balistico nucleare.

Tale minaccia è diventata più acuta poiché la Corea del Nord ha intensificato la sua partnership con la Russia, inviando munizioni, missili e presumibilmente anche soldati per aiutare Mosca contro l’Ucraina.

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha lavorato assiduamente durante il suo mandato per rafforzare la partnership degli Stati Uniti con la Corea del Sud, incontrando Yoon più volte, riferendosi al leader sudcoreano come un “grande amico” e all’inizio di quest’anno passando il suo “Summit per la democrazia” a Yoon per ospitarlo in Corea del Sud. Gli sforzi di Biden hanno incluso anche il vertice del 2023 a Camp David con Giappone e Corea del Sud, dove il presidente degli Stati Uniti ha aggirato la storica sfiducia tra i due alleati degli Stati Uniti per mediare un migliore coordinamento trilaterale.

Nonostante le rassicurazioni degli Stati Uniti sul fatto che l’alleanza rimane “inflessibile”, la mossa a sorpresa di Yoon potrebbe creare dubbi sulla partnership e indebolire quella tra Giappone e Corea del Sud.

Gli eventi di Seul, poi, aggiungono un ulteriore livello di incertezza alla vigilia del ritorno alla Casa Bianca del presidente eletto Donald Trump, che in precedenza ha espresso scetticismo sull’accordo finanziario tra Stati Uniti e Corea del Sud per ospitare le truppe statunitensi.

I disordini politici sudcoreani potrebbero creare le condizioni affinché Kim Jong Un possa capitalizzare il caos politico sudcoreano.

Gli sviluppi, e il potenziale, ora, cambio di leadership in Corea del Sud, sono probabilmente osservati da vicino anche da Pechino e Mosca.

La Cina di Xi Jinping ha visto come una minaccia il rafforzamento delle partnership degli Stati Uniti con gli alleati nella regione, di fronte alle preoccupazioni di Washington per una crescente minaccia da parte di Pechino e al suo crescente coordinamento della sicurezza con Mosca. E Yoon, che ha adottato una linea più dura nei confronti della Corea del Nord rispetto a molti dei suoi predecessori, è stato volontariamente un fedele partner degli Stati Uniti.

Il governo di Yoon ha anche suggerito che lo spiegamento di truppe nordcoreane in Ucraina potrebbe indurlo a rivalutare il livello di supporto militare che fornisce al paese dilaniato dalla guerra, al quale non fornisce direttamente armi letali.

Tutto ciò aumenta la posta in gioco internazionale per l’attuale momento politico, qualunque sia il suo esito per Yoon.

Antonio Albanese

