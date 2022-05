COREA DEL SUD. Seul entra nel sistema Cyber della NATO

La Corea del Sud si è unita al gruppo di difesa informatica della Nato il 5 maggio, secondo paese dell’Asia orientale dopo il Giappone ad unirvisi. La principale agenzia di spionaggio della Corea del Sud, il National Intelligence Service, Nis, ha detto che è stata ammessa come “partecipante contribuente” al Nato Cooperative Cyber Defense Centre of Excellence, Ccdcoe, a Tallinn, Estonia.

La missione del Ccdcoe è quella di sostenere la Nato nel campo della ricerca sulla difesa informatica, la formazione e le esercitazioni che coprono le aree di interesse della tecnologia, strategia, operazioni e diritto. È stato istituito nel 2008 su iniziativa dell’Estonia, in risposta a presunti cyberattacchi russi nel 2007 che hanno preso di mira le banche estoni, gli uffici governativi e i media dopo lo spostamento in Estonia di un monumento sovietico della Seconda guerra mondiale.

«Le minacce informatiche stanno causando grandi danni non solo agli individui, ma anche alle nazioni separate e anche a livello transnazionale, quindi una stretta cooperazione internazionale è cruciale”, ha detto la NIS in una dichiarazione che spiega la motivazione della Corea del Sud per unirsi al Ccdcoe». La Corea del Sud stava cercando di entravi dal 2019, sperando di imparare di più sulle strategie di risposta alle minacce e sui modi per proteggere le infrastrutture critiche, con l’obiettivo di avere capacità di livello per rispondere a tali minacce.

Anche se la Corea del Sud è un leader tecnologico affermato con aziende tecnologiche leader nel settore cyber, è stata relativamente lenta nel riconoscere formalmente la cybersicurezza come una priorità di sicurezza nazionale. Solo nell’aprile 2019 il paese ha pubblicato la sua strategia di cybersecurity, in cui uno dei suoi obiettivi dichiarati era quello di posizionare la Corea del Sud come un paese leader nella cybersecurity arricchendo i sistemi di cooperazione bilaterale e multilaterale e assicurando la leadership nella cooperazione internazionale.

Maddalena Ingroia