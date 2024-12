COREA DEL SUD. Pressioni su Yoon perché si dimetta 

Il leader del partito al governo in Corea del Sud ha affermato che il presidente Yoon Suk Yeol doveva essere rimosso per aver tentato di imporre la legge marziale, aumentando la pressione su di lui affinché si dimettesse, nonostante i membri del suo People Power Party abbiano ribadito la loro formale opposizione al suo impeachment.

Il 7 dicembre, i legislatori voteranno la mozione del principale partito di opposizione, il Partito Democratico, per mettere sotto accusa Yoon, che ha scioccato la nazione martedì sera quando ha conferito all’esercito ampi poteri di emergenza per sradicare quelle che ha definito “forze anti-stato” e sconfiggere gli oppositori politici ostruzionisti, riporta Reuters.

Yoon ha revocato la dichiarazione circa sei ore dopo, dopo che il parlamento, inclusi alcuni membri del suo partito, ha votato per opporsi al decreto. Il conservatore PPP ha giurato di opporsi al disegno di legge sull’impeachment, una posizione che ha ribadito venerdì sera dopo una lunga riunione dei suoi legislatori, almeno alcuni dei quali avrebbero bisogno di sostenerla affinché la mozione abbia successo.

Il ministro della Difesa Kim Seon-ho ha affermato che le voci circolate venerdì secondo cui ci sarebbe stato un altro tentativo di imporre la legge marziale non erano vere.

Il leader del PPP Han aveva in precedenza aggiunto benzina sul fuoco a queste voci e suggerito che la posizione del partito sull’impeachment avrebbe potuto cambiare, quando aveva detto che c’era “un alto rischio che azioni estreme come questa legge marziale di emergenza venissero ripetute” mentre Yoon rimaneva al potere.

Ha anche citato “prove credibili” che Yoon martedì aveva intenzione di arrestare e detenere leader politici a Gwacheon, appena a sud di Seul, e ha chiesto la “sospensione immediata” di Yoon. Non ha chiesto esplicitamente l’impeachment.

L’ufficio presidenziale ha poi negato che fosse stato dato un ordine del genere per arrestare politici di spicco, riporta Yonhap.

Il leader del Partito Democratico Lee Jae-myung ha detto che c’era ancora la possibilità di un’altra dichiarazione spontanea a tarda notte da parte di Yoon, sebbene non abbia offerto prove sostanziali. “La situazione sta peggiorando, ci sono meno modi (per Yoon) di scappare”, ha detto Lee. “Ecco perché è molto pericoloso stasera, perché l’unica possibilità che ha è stasera e domani mattina”.

Alcuni membri del PPP hanno esortato Yoon a dimettersi prima del voto, dicendo che non volevano che si ripetesse l’impeachment del 2016 dell’allora presidente Park Geun-hye, che ha lasciato l’incarico dopo mesi di proteste a lume di candela per uno scandalo di traffico di influenze. La sua caduta ha innescato l’implosione del partito e una vittoria dei liberali alle elezioni presidenziali e generali.

In scene che ricordano quelle proteste, migliaia di dimostranti con candele si sono radunati fuori dal parlamento venerdì sera chiedendo l’impeachment di Yoon.

Per avere successo, un disegno di legge sull’impeachment avrebbe bisogno del sostegno di due terzi dei 300 membri dell’assemblea. Il partito di Yoon ha 108 legislatori, quindi otto dovrebbero schierarsi con l’opposizione affinché il disegno di legge venga approvato.

Se il parlamento vota per l’impeachment, il presidente viene sospeso dall’esercizio dei suoi poteri fino a quando non si terrà un processo di impeachment presso la Corte costituzionale. Il primo ministro svolge il ruolo di leader in qualità di facente funzione.

Yoon non è stato visto in pubblico da quando ha revocato la legge marziale mercoledì mattina e non ha partecipato alla riunione del PPP venerdì.

In seguito alle notizie dei media secondo cui Yoon era in viaggio verso il parlamento durante il giorno, i legislatori dell’opposizione si sono riversati nell’atrio principale dell’edificio del parlamento e hanno organizzato una barricata per bloccarlo se fosse venuto.

Il presidente dell’assemblea ha chiesto a Yoon di non venire in parlamento, anche se avesse pianificato di farlo, e ha detto che il suo ufficio avrebbe preso provvedimenti per impedirgli di raggiungere l’assemblea. L’ufficio di Yoon ha negato tali piani.

La polizia ha avviato indagini sul presidente e su Kim Yong-hyun, il ministro della Difesa che lo avrebbe incoraggiato a dichiarare la legge marziale e che nel frattempo si è dimesso.

Secondo YTN, anche i procuratori governativi e militari avevano deciso di condurre un’indagine congiunta sulla decisione di dichiarare la legge marziale. Il ministero della Difesa ha affermato che tre comandanti dell’esercito sono stati sospesi, mentre i procuratori militari stavano cercando di impedire a 10 ufficiali di viaggiare all’estero.

Lucia Giannini

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/