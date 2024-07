COREA DEL SUD. Oltre 800mila persone firmano per l’impeachment di Yoon 

Una petizione online che chiede l’impeachment del presidente sudcoreano Yoon Suk Yeol ha subito ritardi e interruzioni a causa del gran numero di persone che hanno cercato di firmarla, ha detto il presidente del parlamento, promettendo di risolvere il problema, appena possibile.

Più di 811.000 persone hanno finora firmato la petizione, ospitata sul sito web dell’Assemblea nazionale, da quando è stata pubblicata il 20 giugno. La petizione chiede al parlamento di presentare un disegno di legge per mettere sotto accusa Yoon sulla base del fatto che non è idoneo al lavoro.

In una dichiarazione rilasciata nella tarda serata di domenica, il presidente dell’Assemblea nazionale Woo Won-shik si è scusato per l’interruzione e ha affermato che il parlamento prenderà provvedimenti per difendere i diritti costituzionali del pubblico.

Le persone che hanno tentato di accedere alla petizione lunedì hanno dovuto affrontare ritardi che sono durati fino a quattro ore. Ad un certo punto, un messaggio di errore mostrava che più di 30.000 persone erano in attesa di accedere al sito.

Non c’è stato alcun commento immediato dall’ufficio presidenziale, riporta Reuters.

La petizione accusa Yoon di corruzione, di alimentare il rischio di guerra con la Corea del Nord e di esporre i sudcoreani a rischi per la salute non impedendo al Giappone di rilasciare acqua radioattiva trattata dalla distrutta centrale nucleare di Fukushima.

Per legge, il parlamento è tenuto ad assegnare qualsiasi petizione firmata da più di 50.000 persone a una commissione che poi deciderà se sottoporla al voto dell’assemblea.

Ma il Partito Democratico all’opposizione, che detiene la maggioranza in parlamento, esita a trasformare la petizione in un disegno di legge di impeachment, dicono i media sudcoreani: il portavoce del partito dice che il partito deve ancora discutere la questione.

Il parlamento può chiedere l’impeachment del presidente con una maggioranza di due terzi. La Corte Costituzionale delibera quindi su tale mozione e decide di rimuovere o reintegrare il presidente.

Yoon è stato impopolare da quando è entrato in carica nel 2022, con i suoi ultimi indici di approvazione che si aggirano intorno al 25% da aprile.

Il parlamento della Corea del Sud ha messo sotto accusa due presidenti: Roh Moo-hyun nel 2004 e Park Geun-hye nel 2017. Roh è stato reintegrato dalla Corte costituzionale mentre Park è stata rimossa.

Maddalena Ingrao

