COREA DEL SUD. Nuovi cruise ipersonici per eliminare Kim Jong Un 

Il nuovo missile da crociera supersonico della Corea del Sud, “Air-to-Ship Guided Missile II”, sviluppato dall’Agenzia per lo sviluppo della difesa (ADD) sudcoreana è stato esposto al Sacheon Airshow del 2024.

Stando a Naval News, l’arma è progettata per viaggiare a Mach 2,5 e colpire obiettivi a oltre 300 chilometri di distanza. Il missile mira a migliorare le capacità di attacco del velivolo da combattimento leggero FA-50 e del caccia KF-21 Boramae della Corea del Sud.

Naval News menziona che il missile è dotato di un sistema di propulsione a getto condotto per voli ad alta e bassa quota, un design modulare per missioni multiruolo e un sistema di ricerca duale che combina radar e ricercatori elettro-ottici.

Il progetto in corso, riporta AT, che coinvolge aziende di difesa nazionali come Hanwha Aerospace, include tre test di volo a partire dal 2025. Il Defense Acquisition Program Promotion Committee della Corea del Sud ha esaminato e approvato il progetto, che dovrebbe durare dal 2026 al 2035 e ha un budget di circa 420 milioni di dollari.

L’integrazione del missile con FA-50 e KF-21 potrebbe aprire opportunità di esportazione, in particolare per paesi come Polonia e Filippine. I limiti dei missili da crociera subsonici, visti in modo evidente nell’attuale guerra in Ucraina, potrebbero aver suscitato l’interesse della Corea del Sud nello sviluppo di missili da crociera supersonici.

La tempistica della presentazione da parte della Corea del Sud del suo nuovo missile da crociera supersonico potrebbe mirare a inviare un messaggio al coinvolgimento della Corea del Nord nella guerra in Ucraina.

Oltre ai missili balistici e alle munizioni di artiglieria e agli uomini, Pyongyang avere fornito a Mosca sistemi di artiglieria semoventi nordcoreani M1989 Koksan trasportati in Russia, il che suggerisce che la Corea del Nord sta fornendo alla Russia queste armi a lungo raggio per la guerra in Ucraina.

Stando a quanto riporta, The War Zone, l’M1989 Koksan, capace di sparare proiettili standard fino a 40 chilometri e proiettili lanciati da razzi fino a 59 chilometri, aumenta significativamente le capacità di artiglieria della Russia.

La cooperazione militare russo-nordcoreana si allinea con un più ampio quid pro quo strategico in cui la Corea del Nord cerca la tecnologia missilistica russa e il sostegno economico in cambio della sua assistenza militare. Questa partnership potrebbe migliorare le capacità missilistiche della Corea del Nord, esacerbando le tensioni nella penisola coreana.

In risposta, la Corea del Sud ha segnalato un potenziale cambiamento di politica. Il presidente Yoon Suk Yeol ha accennato alla fornitura di armi offensive all’Ucraina, una mossa che la Russia ha avvertito avrebbe provocato gravi ripercussioni.

Nel frattempo, i funzionari della difesa degli Stati Uniti e della Corea del Sud hanno lanciato iniziative congiunte per contrastare la crescente minaccia militare della Corea del Nord, enfatizzando tecnologie avanzate come l’intelligenza artificiale (IA) e i sistemi quantistici.

Significativamente, il nuovo missile da crociera supersonico della Corea del Sud potrebbe essere mirato a decapitare il regime di Kim Jong Un. Il Libro bianco sulla difesa del 2022 della Corea del Sud descrive in dettaglio il suo piano “Korea Massive Punishment and Retaliation (KMPR)”, che si concentra sulla “deterrenza tramite punizione” prendendo di mira la leadership bellica e le strutture critiche della Corea del Nord con schiaccianti capacità di attacco strategico ad alta resa e alta precisione.

Secondo il documento, il piano KMPR fa parte del più ampio sistema di difesa 3K della Corea del Sud, con le altre due componenti “Kill Chain” e “Korea Air and Missile Defense (KAMD)”. Afferma che KMPR integra risorse di attacco aeree, terrestri e marittime.

Il piano enfatizza il potenziamento delle gittata dei missili, della letalità e delle capacità di fuoco di massa per contrastare e reagire efficacemente contro potenziali attacchi nucleari.

Afferma che il targeting di precisione è rafforzato tramite capacità avanzate di sorveglianza, ricognizione e attacco, mirando a eliminare rapidamente obiettivi chiave.

Tommaso Dal Passo

