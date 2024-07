COREA DEL SUD. Le Guerre Stellari di Seul

La Corea del Sud schiererà quest’anno armi laser per abbattere i droni nordcoreani, diventando il primo paese al mondo a schierare e utilizzare tali armi in ambito militare.

L’annuncio è stato dato la settimana scorsa dall’agenzia nazionale per l’approvvigionamento di armi di Seul. La Corea del Sud ha chiamato il suo programma laser “Progetto StarWars”, riporta Reuters.

Si legge in una nota della Defense Acquisition Program Administration, Dapa: “Le armi laser per l’eliminazione dei droni che l’esercito sudcoreano ha sviluppato con Hanwha Aerospace, sono efficaci ed economiche, con 2.000 won ($ 1,45) per colpo, ma silenziose e invisibili”.

“Il nostro Paese sta diventando il primo al mondo a schierare e utilizzare armi laser, e le capacità di risposta delle nostre forze armate alla provocazione dei droni della Corea del Nord saranno ulteriormente rafforzate”, ha affermato Dapa, definendo queste armi un punto di svolta nel futuro campo di battaglia.

Le armi laser abbattono i droni volanti bruciando motori o altre apparecchiature elettriche nei droni con fasci di luce per 10-20 secondi, ha spiegato un portavoce della Dapa in un briefing.

Cinque droni nordcoreani sono entrati in Corea del Sud, che tecnicamente è ancora in guerra con Pyongyang, a dicembre 2023, spingendo Seoul a far decollare aerei da combattimento e attaccare elicotteri, tentando di abbatterli, nella prima intrusione di questo tipo dal 2017.

I combattimenti nella guerra di Corea del 1950-1953 si conclusero con un armistizio, non con un trattato di pace, e con una zona demilitarizzata, Dmz, tra le due Coree.

La Corea del Nord e quella del Sud hanno entrambe violato l’armistizio che governa il loro confine condiviso inviando droni nello spazio aereo dell’altra. Secondo uno studio della Rand Corporation, paesi tra cui Corea del Sud, Cina e Regno Unito stanno gareggiando per sviluppare e implementare armi laser, cioè armi a energia diretta.

“C’è un notevole interesse per queste armi per contribuire a contrastare la proliferazione di sistemi senza pilota, così come per prendere di mira missili in volo o satelliti in orbita”, ha affermato il think tank statunitense.

Maddalena Ingrao

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/