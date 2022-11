COREA DEL SUD. L’abbraccio con Washington rischia di soffocare Seul

La politica estera del presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol è incentrata sul rafforzamento dell’alleanza con gli Stati Uniti. L’alleanza si sta riorganizzando intorno ai seguenti principi: maggiore deterrenza estesa, esercitazioni militari congiunte con maggiore frequenza e intensità, un’alleanza militare incentrata sul regolare dispiegamento di mezzi strategici statunitensi nella penisola coreana, un’alleanza di sicurezza economica basata sulla garanzia di catene di approvvigionamento stabili e sulla cooperazione in materia di tecnologia d’avanguardia, e un’alleanza di valori che cerca di diffondere libertà, diritti umani e democrazia.

Mentre l’alleanza militare e l’alleanza dei valori sono state sposate dai precedenti governi conservatori coreani, l’alleanza di sicurezza economica è un concetto abbastanza nuovo, riporta AT.

Il governo coreano si è impegnato a rafforzare l’alleanza di sicurezza economica con gli Stati Uniti. La Corea è stata uno dei primi Paesi ad aderire all’Indo-Pacific Economic Framework e sta anche avviando una cooperazione nel settore dei semiconduttori, compresa l’iniziativa “Chip 4”.

La Corea sta intensificando la cooperazione in materia di sicurezza economica con gli Stati Uniti in vari settori, tra cui non solo le catene di approvvigionamento, ma anche la tecnologia d’avanguardia e l’industria della difesa.

La cooperazione nel settore privato è stata ancora più sorprendente. Incoraggiata dalla “diplomazia delle vendite” del Presidente degli Stati Uniti Joe Biden durante la sua visita in Corea alla fine di maggio e dall’enfasi posta dall’amministrazione Yoon sull’alleanza di sicurezza economica tra i due Paesi, la Samsung Electronics ha annunciato di voler spendere 250 mila miliardi di won nei prossimi 20 anni per costruire 11 fabbriche di semiconduttori in Texas.

Hyundai Motor Company ha annunciato l’intenzione di spendere 6,3 trilioni di won per la costruzione di uno stabilimento per veicoli elettrici e batterie in Georgia. In una videochat con Biden il 26 luglio, il presidente della SK Chey Tae-won ha presentato un piano di investimenti del valore di 29.000 miliardi di won nei settori dei semiconduttori, delle biotecnologie e dell’energia verde. Inoltre, il gruppo LG ha concluso i piani per la costruzione di una nuova fabbrica di batterie in Ohio attraverso una joint venture con Honda.

Queste mosse del governo coreano e del settore aziendale hanno suscitato alcune critiche. La preoccupazione principale è che il trasferimento di una parte così consistente del capitale e della tecnologia coreana negli Stati Uniti possa svuotare l’industria high-tech del Paese. Nonostante queste preoccupazioni, il governo e le imprese coreane hanno sostanzialmente puntato tutto sugli Stati Uniti.

Tuttavia, Hyundai è stata colpita dall’Inflation Reduction Act degli Stati Uniti, in base al quale i consumatori che acquistano veicoli elettrici prodotti in aree al di fuori del Nord America o che utilizzano minerali chiave o batterie fornite dalla Cina e da altri Paesi a rischio sono esclusi da generosi sussidi federali.

Nel settore dei semiconduttori, le aziende coreane stanno affrontando un danno collaterale inaspettato a causa dei controlli degli Stati Uniti sulle importazioni e sulle esportazioni per contenere la Cina. Questi controlli rappresentano necessariamente uno shock per l’industria coreana dei semiconduttori, che dipende dalla Cina e da Hong Kong per il 60% delle esportazioni totali e per il 60% delle importazioni di materiali.

Nonostante il cambio di amministrazione, il mainstream statunitense è ancora orientato verso il protezionismo, l’America First no è più solo di Donald Trump. Si tratta di un enorme cambiamento nel panorama politico interno degli Stati Uniti.

Maddalena Ingroia