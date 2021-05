COREA DEL SUD. Incertezza sulle esercitazioni congiunte con gli USA

Il presidente Moon Jae-in il 26 maggio ha espresso scetticismo sull’idea di una grande esercitazione militare congiunta di Corea del Sud e Stati Uniti quest’anno, dopo che Washington ha fornito vaccini Covid-19 alle truppe coreane. Moon ha avuto un pranzo con i leader di cinque partiti politici alla Casa Blu per discutere il vertice della scorsa settimana con il presidente degli Stati Uniti Joe Biden alla Casa Bianca, dove i due leader hanno raggiunto una serie di accordi sulla cooperazione economica e una partnership sui vaccini.

La versione ufficiale della Casa Blu riporta che Moon ha detto ai leader di partito che sarà difficile continuare il vecchio modo di tenere grandi esercitazioni annuali con molti soldati partecipanti: «Prenderemo una decisione attenta su come e quando tenere le esercitazioni congiunte» avrebbe detto. riporta Korea JoongAng Daily.

La Corea e le forze statunitensi hanno condotto due esercitazioni di simulazione al computer e una grande esercitazione sul campo all’aperto ogni anno fino al 2018. Le esercitazioni sono state ridimensionate dopo un vertice tra il leader nordcoreano Kim Jong-un e l’allora presidente degli Stati Uniti Donald Trump a Singapore nel giugno 2018.

Dopo la pandemia di Covid-19, le esercitazioni sono state cancellate o ridotte a manovre simulate al computer. Nessuna esercitazione sul campo ha avuto luogo negli ultimi tre anni. Dopo che Biden ha svelato un piano per offrire vaccini a 550.000 soldati coreani dopo il suo vertice con Moon, la voce sulle esercitazioni ad agosto ha preso vigore.

Finora, 110.000 soldati sudcoreani che hanno 30 anni o più anni hanno ricevuto i vaccini di AstraZeneca. Le dosi che saranno offerte dagli Stati Uniti saranno usate sui 450.000 soldati che hanno meno di 30 anni.

La settimana scorsa, un alto leader militare degli Stati Uniti ha sottolineato l’importanza delle esercitazioni sul campo congiunte tra le truppe coreane e statunitensi e ha giurato che lavorerà per la ripresa delle esercitazioni. Alla sua udienza di conferma davanti al Comitato per i servizi armati del Senato il 18 maggio, il generale Paul LaCamera, il candidato per il comandante delle forze statunitensi in Corea, ha detto che l’addestramento in persona dà alle forze combinate l’opportunità di mantenere la loro prontezza e costruire la fiducia.

Infine, riporta Kbs, il direttore del National Intelligence Service Park Jie-won è partito sempre il 26 maggio per gli Stati Uniti, dove ci si aspetta che discuta le misure di follow-up degli accordi presi durante il summit tra Corea del Sud e Stati Uniti la scorsa settimana.

Durante la sua visita, Park probabilmente scambierà informazioni con le autorità di intelligence degli Stati Uniti per quanto riguarda l’offerta di Washington di coinvolgere Pyongyang.

Il viaggio di Park negli Stati Uniti segue anche la visita del direttore della National Intelligence Avril Haines in Corea del Sud all’inizio di questo mese, durante la quale ha fatto una visita di cortesia al presidente Moon e ha anche incontrato Park e il direttore della sicurezza nazionale Suh Hoon.

