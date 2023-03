COREA DEL SUD. Il lato economico della visita di Yoon a Tokio

Il presidente sudcoreano Yoon Suk Yeol, accompagnato dai massimi dirigenti aziendali, tra cui i presidenti di Samsung Electronics e Hyundai Motor, venerdì scorso ha espresso ottimismo per la cooperazione commerciale con le aziende giapponesi.

«Oggi siamo qui riuniti per trasformare le relazioni inacidite tra Corea del Sud e Giappone in relazioni orientate al futuro e per preparare un quadro per una nuova cooperazione commerciale», ha detto Yoon in un discorso ai leader aziendali giapponesi e sudcoreani, un giorno dopo un vertice di svolta con il primo ministro giapponese Fumio Kishida, riporta Nikkei.

Si è trattato della prima visita bilaterale in Giappone di un leader sudcoreano dal 2011. Yoon e Kishida hanno concordato di accelerare la cooperazione in materia di sicurezza economica, scienza e tecnologia avanzata, finanza e scambi con l’estero.

I capi dei quattro grandi conglomerati sudcoreani – il presidente di Samsung Electronics Lee Jae-yong, il presidente di SK Chey Tae-won, il presidente di Hyundai Motor Group Chung Euisun e il presidente di LG Koo Kwang-mo – hanno partecipato a questo raro evento commerciale che si inserisce in un contesto di cambiamento delle relazioni e di riduzione delle tensioni tra i due Paesi.

Giovedì scorso il Giappone ha eliminato i controlli sulle esportazioni che aveva imposto alla Corea del Sud per tre materiali chiave necessari alla produzione di semiconduttori e display, rendendone più difficile e lungo l’ottenimento. L’eliminazione è avvenuta mentre entrambe le parti lavorano per migliorare i legami inaciditi da dispute che risalgono al dominio coloniale del Giappone sulla penisola coreana dal 1910 al 1945. Nel frattempo, la Corea del Sud ha annunciato di voler ritirare il contenzioso che aveva presentato all’Organizzazione mondiale del commercio in merito alla questione.

Le mosse sono state annunciate proprio alla vigilia del vertice.

«Entrambi i governi non lesineranno gli sforzi per aiutarvi a scambiare liberamente e a creare opportunità commerciali innovative», ha dichiarato Yoon alla tavola rotonda e al pranzo organizzato congiuntamente dai gruppi di pressione delle imprese, la Federazione delle industrie coreane e la Federazione delle imprese giapponesi, o Keidanren. «Penso che i due Paesi possano cooperare nel settore delle nuove industrie avanzate, come la trasformazione digitale, i semiconduttori, le batterie e i veicoli elettrici».

Yoon ha anche sottolineato le dipendenze commerciali tra i due Paesi, affermando che i produttori di semiconduttori sudcoreani sono strettamente collegati alle aziende giapponesi di materiali e attrezzature nelle catene di fornitura, mentre le aziende sudcoreane forniscono batterie per veicoli elettrici alle case automobilistiche giapponesi.

La Corea del Sud è salita ai vertici dell’economia globale e aziende come Samsung, gigante dell’elettronica di consumo e della produzione di chip, hanno svolto un ruolo di primo piano nella sua ascesa. Ma molti materiali chiave, tra cui le attrezzature per semiconduttori necessarie per la produzione di chip per computer – la principale voce di esportazione del Paese – sono importati dal Giappone, il quarto partner commerciale della Corea del Sud. Questo ha portato a un persistente deficit commerciale bilaterale per la Corea del Sud.

Secondo la Korea International Trade Association, nel 2022 il deficit commerciale della Corea del Sud con il Giappone è stato di 24,1 miliardi di dollari, in leggera diminuzione rispetto ai 24,6 miliardi dell’anno precedente.

