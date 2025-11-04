COREA DEL SUD. Hegseth si affaccia a Panmunjeon sulla Corea del Nord

Il Segretario alla Difesa statunitense Pete Hegseth ha visitato, il 3 novembre, Panmunjom con il suo omologo sudcoreano, osservando oltre confine la Corea del Nord in un’apparizione pensata per dimostrare la forte posizione difensiva degli alleati. La visita congiunta di Hegseth e del Ministro della Difesa sudcoreano Ahn Gyu-back alla Joint Security Area è stata la prima del suo genere in otto anni, dopo la visita del 2017 dell’allora Segretario alla Difesa statunitense James Mattis e del Ministro della Difesa sudcoreano Song Young-moo.

Dopo aver ricevuto un briefing operativo dal Battaglione di Sicurezza JSA presso il Posto di Osservazione Ouellette, i due Ministri hanno visitato la sala riunioni di Panmunjom, ha dichiarato il Ministero della Difesa di Seul, riporta NK News. Ha aggiunto che le due parti hanno confermato la “forte posizione difensiva congiunta tra Corea del Sud e Stati Uniti e la cooperazione tra Corea del Sud e Stati Uniti”.

Hegseth ha definito la visita simbolica per l’alleanza, secondo Ahn,”ha espresso soddisfazione per il fatto che le operazioni procedano sotto una solida posizione di difesa combinata, mentre l’alleanza tra Corea del Sud e Stati Uniti rimane forte”, ha detto.

Dopo la visita alla JSA, il Segretario della Difesa statunitense è stato a Camp Humphreys, base militare statunitense a sud di Seul; inoltre, parteciperà all’incontro consultivo di alto livello sulla sicurezza (SCM) con Ahn per discutere la pianificazione dell’alleanza.

La visita di Hegseth a Panmunjom segue quella del presidente degli Stati Uniti Donald Trump in Corea del Sud la scorsa settimana per il forum sulla cooperazione economica Asia-Pacifico. Sebbene si vociferasse ampiamente che avrebbe tentato di incontrare il leader nordcoreano Kim Jong-un alla JSA, i due capi di Stato alla fine non si sono riuniti durante la visita di Trump in Asia.

Hegseth aveva dichiarato la scorsa settimana che Washington “non è cieca” di fronte alle minacce nordcoreane e ha sottolineato che Seul e Washington condividono le proprie opinioni in un “contesto regionale più ampio”. Ha inoltre espresso il suo sostegno agli sforzi di Seul per riconquistare il controllo operativo in tempo di guerra (OPCON) da Washington, descrivendolo come un “grande” sforzo e sottolineando che l’alleanza non dovrebbe dipendere esclusivamente dalla leadership americana durante le crisi, secondo il Pentagono.

OPCON si riferisce all’autorità di comandare le forze combinate sudcoreane e statunitensi in tempo di guerra, una responsabilità che Seul trasferì alla leadership militare statunitense durante la guerra di Corea nel 1950. La Corea del Sud ha riconquistato l’OPCON in tempo di pace nel 1994, ma l’autorità di comando in tempo di guerra rimane sotto il controllo degli Stati Uniti.

Nel 2014, i due alleati hanno concordato tre condizioni per l’eventuale passaggio di consegne: la capacità della Corea del Sud di guidare operazioni congiunte, la preparazione a rispondere alle minacce nordcoreane e un ambiente di sicurezza stabile.

“Penso che la Corea del Sud sia un ottimo esempio di partner credibile in combattimento, che ha assunto una posizione decisa, che è stato un ottimo ospite per le nostre truppe, ma che vuole e dovrebbe anche essere sempre più disponibile a prendere l’iniziativa”, ha dichiarato Trump ai giornalisti sull’aereo diretto in Malesia.

Ha anche sottolineato che la volontà di Seul di aumentare la spesa per la difesa è cruciale, data la sua vicinanza a minacce persistenti.

Gli Stati Uniti non si tirano indietro dal sostenere la Corea del Sud, ha aggiunto, sostenendo che un partner capace e motivato come Seul dovrebbe assumere un ruolo più attivo nella risposta alle emergenze.

Nel frattempo, Hegseth avrebbe affermato di non poter confermare se gli Stati Uniti stiano pianificando un’alleanza “simile alla NATO” nell’Indo-Pacifico. Ahn ha accolto con favore la dichiarazione di Hegseth sulla questione OPCON della scorsa settimana.

“Faremo del nostro meglio per garantire che il trasferimento dell’OPCON venga realizzato tempestivamente entro il mandato dell’attuale amministrazione, mantenendo al contempo una forte alleanza tra Corea del Sud e Stati Uniti e collaborando a stretto contatto con gli Stati Uniti”, ha dichiarato.

L’amministrazione Trump ha spinto per una “modernizzazione dell’alleanza” per espandere il ruolo delle truppe statunitensi nella penisola oltre le minacce nordcoreane, citando le crescenti minacce provenienti da Cina e Russia.

Trump ha anche ripetutamente esortato la Corea del Sud ad aumentare il suo contributo finanziario per ospitare le truppe statunitensi, invitando al contempo gli alleati europei e asiatici ad aumentare i finanziamentiLa spesa per la difesa al 5% nell’ambito di una più ampia iniziativa di “condivisione degli oneri”.

In risposta a queste richieste, il presidente sudcoreano Lee Jae-myung ha chiesto agli Stati Uniti di consentire a Seul di costruire sottomarini a propulsione nucleare durante il vertice della scorsa settimana con Trump, ricevendo il suo consenso.

Lucia Giannini

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/