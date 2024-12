COREA DEL SUD. Divieto di espatrio per Yoon

Al presidente sudcoreano Yoon Suk Yeol è stato vietato di lasciare il paese a causa di un fallito tentativo di imporre la legge marziale, ha affermato lunedì un funzionario del ministero della giustizia, in mezzo a crescenti richieste di dimissioni e a una crisi di leadership sempre più profonda.

Yoon si è scusato per il fallito tentativo e ha affermato che avrebbe lasciato il suo destino politico e legale al suo partito al potere People Power Party (PPP), ma non si è dimesso. È sottoposto a indagine penale, secondo quanto riportato dai media locali.

Lunedì, il ministero della difesa ha affermato che Yoon era ancora legalmente comandante in capo, ma il crescente dissenso tra gli alti ufficiali militari contro il presidente ha messo in discussione la sua presa sul potere, riporta Reuters.

Oh Dong-woon, il capo dell’ufficio di indagine sulla corruzione per gli alti funzionari, ha affermato di aver impedito a Yoon di viaggiare all’estero, quando gli è stato chiesto durante un’udienza parlamentare quali azioni fossero state intraprese contro il presidente.

Un funzionario del ministero della giustizia, Bae Sang-up, ha detto al comitato che l’ordine di divieto di viaggio era stato eseguito. Il comitato è stato istituito nel 2021 per indagare su alti funzionari, tra cui il presidente e i loro familiari, ma non ha l’autorità di perseguire il presidente. Invece, per legge è tenuto a deferire la questione all’ufficio del pubblico ministero.

Mentre Yoon ha superato un voto di impeachment in parlamento sabato, la decisione del suo partito di delegare l’autorità presidenziale al primo Ministro ha fatto precipitare il principale alleato degli Stati Uniti in una crisi costituzionale.

Yoon ha rifiutato le richieste, comprese alcune provenienti dall’interno del suo stesso partito al governo, di dimettersi, ma il suo futuro è sembrato più incerto nel fine settimana quando l’agenzia di stampa Yonhap ha riferito che era sotto inchiesta penale per presunto tradimento.

I pubblici ministeri domenica hanno arrestato l’ex ministro della Difesa Kim Yong-hyun per il suo presunto ruolo nella dichiarazione della legge marziale del 3 dicembre, riporta Yonhap.

Yoon ha conferito all’esercito ampi poteri di emergenza il 3 dicembre per sradicare quelle che ha definito “forze anti-stato” e oppositori politici ostruzionisti. Ha revocato l’ordine sei ore dopo, dopo che il parlamento ha votato contro il decreto.

In mezzo alla reazione, diversi funzionari militari, tra cui il ministro della difesa in carica, hanno affermato che non avrebbero seguito alcun nuovo ordine per imporre di nuovo la legge marziale.

Il principale partito di opposizione, il Partito Democratico (DP), ha chiesto che Yoon venga privato della sua autorità sull’esercito. Il DP ha anche chiesto l’arresto di Yoon e di tutti i funzionari militari implicati nel fiasco della legge marziale.

Il capo di una task force istituita dal partito di Yoon per gestire le sue eventuali e “ordinate” dimissioni, Lee Yang-soo, ha affermato che il team avrebbe preso in considerazione tutte le opzioni e i tempi per la partenza anticipata del presidente “senza alcuna limitazione”.

Domenica, il leader del PPP Han Dong-hoon ha affermato che il presidente sarebbe stato escluso dagli affari esteri e di stato e che il Primo Ministro Han Duck-soo avrebbe gestito gli affari governativi.

Tale proposta ha suscitato critiche dall’opposizione, che afferma che è incostituzionale. Afferma che Yoon deve essere messo sotto accusa o dimettersi e affrontare un’azione legale, e prevede di presentare un altro disegno di legge di impeachment sabato.

Maddalena Ingrao

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/