COREA DEL SUD. Cresce l’export di microchip per IA

Le principali banche d’investimento globali hanno alzato per la prima volta al 3% la loro previsione media di crescita economica per la Corea del Sud nel 2026, sostenuta dalle forti esportazioni di semiconduttori trainate dal boom dell’intelligenza artificiale.
Secondo l’agenzia di stampa Yonhap, le previsioni di otto banche d’investimento, tra cui JP Morgan e Citi, si attestavano in media al 3% alla fine di giugno, in aumento di 0,2 punti percentuali rispetto al mese precedente, secondo i dati raccolti dal Korea Centre for International Finance.
La previsione media ha raggiunto per la prima volta la soglia del 3%. Si attestava al 2% alla fine del 2025, per poi salire al 2,1% a gennaio, al 2,4% ad aprile, al 2,8% a maggio e al 3% a giugno, riporta BneIntelliNews.
JP Morgan ha alzato la sua previsione al 3,7% a giugno, rispetto al 3% del mese precedente. Citi ha aumentato la sua proiezione al 3,5% dal 3%.
Barclays e Goldman Sachs prevedono entrambe una crescita del 2,7%, mentre HSBC e UBS stimano un 2,8%. Bank of America prevede un’espansione economica del 3,1%, mentre Nomura prevede un 2,4%.
Le prospettive più rosee riflettono la solida crescita delle esportazioni di semiconduttori, alimentata dalla crescente domanda globale di chip per l’intelligenza artificiale.
Le esportazioni della Corea del Sud hanno raggiunto la cifra record di 102,25 miliardi di dollari a giugno, con un aumento del 70,9% rispetto all’anno precedente e superando per la prima volta la soglia dei 100 miliardi di dollari.
Le esportazioni di semiconduttori sono quasi triplicate, raggiungendo il record di 44,82 miliardi di dollari.
Gli ultimi dati della Banca di Corea mostrano una crescita economica dell’1,8% nel primo trimestre, 0,1 punti percentuali in più rispetto alla stima preliminare della banca centrale.
In questo contesto, si prevede che la Banca di Corea rivedrà al rialzo le sue previsioni di crescita per il 2026 ad agosto, portandole dall’attuale stima del 2,6%.
Maddalena Ingroia
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