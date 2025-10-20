COREA DEL SUD. Chiuso Panmunjeom ai turisti. Nuovo meeting Trump Kim?

Le visite turistiche e Panmunjeom saranno sospese la prossima settimana, hanno dichiarato il 20 ottobre i funzionari sudcoreani, in seguito alle speculazioni secondo cui il presidente degli Stati Uniti Donald Trump potrebbe incontrare il leader nordcoreano Kim Jong-un durante la sua visita programmata per il vertice della Cooperazione Economica Asia-Pacifico (APEC).

“Da fine ottobre a inizio novembre, non ci saranno visite speciali a Panmunjeom gestite dal Ministero dell’Unificazione”, ha dichiarato il portavoce del Ministero Koo Byoung-sam durante una conferenza stampa, riporta Korea Times.

Il Ministero ha gestito un programma di visite ridotto al villaggio della tregua, che ospita edifici per conferenze intercoreane e una sezione del confine, solo per “clienti politici”, da quando le visite sono state sospese a metà del 2023 a seguito dell’ingresso non autorizzato di un soldato statunitense in Corea del Nord attraverso il villaggio.

L’imminente sospensione arriva in seguito alle crescenti speculazioni secondo cui Trump potrebbe incontrare Kim, possibilmente a Panmunjeom, durante la sua visita in Corea del Sud per il vertice APEC previsto dal 31 ottobre al 1 novembre, nella città sudcoreana di Gyeongju.

Stando alla CNN, funzionari dell’amministrazione Trump avrebbero discusso privatamente l’organizzazione di un incontro tra i due leader, sebbene non ci siano state comunicazioni tra Washington e Pyongyang.

Durante il periodo dell’APEC, il Comando delle Nazioni Unite (UNC), che sovrintende al versante meridionale di Panmunjeom, non gestirà il suo programma di visite al villaggio della tregua per i visitatori stranieri.

Fonti governative sudcoreane hanno affermato che la sospensione del programma di visite del Ministero dell’Unificazione è avvenuta su richiesta dell’UNC. Hanno descritto la sospensione come uno dei “segnali” dei preparativi per un potenziale incontro tra Stati Uniti e Corea del Nord.

Trump e Kim si sono incontrati l’ultima volta nel giugno 2019 a Panmunjeom, durante il primo mandato del presidente degli Stati Uniti, dopo i loro due vertici a Singapore nel 2018 e ad Hanoi, in Vietnam, nel 2019.

Gli osservatori hanno suggerito che la sospensione potrebbe essere intesa più a scoraggiare potenziali provocazioni da parte della Corea del Nord durante il vertice globale che a preparare un incontro Trump-Kim.

Lucia Giannini

