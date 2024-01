COREA DEL SUD. Bombe e scintille al confine marittimo tra Seul e Pyongyang

La Corea del Sud ha effettuato un’esercitazione a fuoco vivo in risposta a quella che ha definito una “provocazione” dopo che i bombardamenti del Nord hanno stimolato l’evacuazione di due isole sudcoreane in prima linea nel Mar Giallo il 5 gennaio.

I bombardamenti e la forte risposta di Seul sono un’escalation delle tensioni tra le due Coree, i cui leader si sono scambiati parole dure ultimamente, riporta Nikkei.

L’esercito della Corea del Sud ha affermato che agli abitanti di due isole, Yeonpyeong e Baengnyeong, è stato ordinato di rifugiarsi a causa dei bombardamenti nordcoreani sempre la mattine del 5 gennaio. La Corea del Nord ha sparato circa 200 proiettili vicino alle isole del Mar Giallo tra le 9:00 e le 11:00, che sono atterrati sul lato nordcoreano del confine marittimo, hanno detto in un comunicato stampa i capi di stato maggiore congiunti del Sud. Non sono state segnalate vittime.

In risposta, la Corea del Sud ha condotto un’esercitazione di fuoco alle 15:00, ora locale.

Seul ha accusato Pyongyang di voler intensificare le tensioni in seguito all’annullamento di un accordo firmato nel 2018 per ridurre le attività militari, come la sorveglianza, vicino al confine condiviso.

«Lo scontro a fuoco di venerdì ha segnato la fine di un periodo di calma lungo il confine intercoreano», ha detto il ministro della Difesa sudcoreano Shin Won-sik, definendo i bombardamenti del Nord «un atto provocatorio che minaccia la pace nella penisola coreana e aumenta le tensioni».

Shin ha aggiunto che Seul stabilirà «una solida base per la pace attraverso la forza» che impedirebbe alla Corea del Nord di compiere ulteriori atti aggressivi.

Yeonpyeong è stato un hotspot ricorrente nel corso degli anni. Nel 2002, sei marinai sudcoreani morirono in una battaglia con la marina nordcoreana. Nel 2010, quattro civili sudcoreani morirono in un bombardamento da parte del Nord.

Negli ultimi anni le relazioni tra le due Coree sono state congelate, senza che si svolgessero né dialoghi ad alto livello né progetti di cooperazione.

Il 1° gennaio, in un incontro con gli alti comandanti militari, il leader nordcoreano Kim Jong Un ha affermato che la penisola coreana «si sta avvicinando sempre più all’orlo del conflitto armato» e che l’unificazione pacifica con il Sud non è più possibile.

Nel discorso di Capodanno, il presidente conservatore sudcoreano Yoon Suk Yeol ha promesso di “bloccare completamente” le minacce nucleari e missilistiche della Corea del Nord.

Da quando è entrato in carica nel 2022, Yoon ha parlato duramente della Corea del Nord e ha sostenuto che il Sud deve rafforzare la propria forza militare, nonché la cooperazione in materia di difesa con il suo principale alleato, gli Stati Uniti.

La Corea del Nord ha continuato ad espandere le proprie forze armate e negli ultimi mesi ha effettuato con successo il primo lancio di un satellite spia. Questa settimana, Kim Yo Jong, un influente funzionario e sorella del leader della nazione, ha rilasciato una dichiarazione in cui prende in giro quello che lei definisce “l’atteggiamento maniacale per lo scontro” di Yoon.

Ha anche “ringraziato” sarcasticamente Yoon per aver fornito alla Repubblica Popolare di Corea un nuovo impulso per rafforzare i suoi armamenti.

Luigi Medici

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/