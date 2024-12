COREA DEL SUD. Attivisti e influencer on line estremizzano l’elettorato

In poco meno di un mese, la Corea del Sud ha assistito a una breve dichiarazione di legge marziale, alla sua improvvisa abrogazione e all’impeachment del suo presidente, Yoon Suk Yeol. In tutto questo, un fattore sottovalutato del recente dramma coreano è l’ascesa di agitatori, attivisti e influencer su YouTube, che traggono vantaggio e alimentano un nuovo tipo di populismo.

Gli effetti in Corea del Sud sono evidenti, ma la tendenza è globale. Ci siamo abituati all’idea che le piattaforme dei social media influenzino i processi democratici diffondendo notizie e analisi e indirizzando l’attenzione degli utenti consigliando contenuti particolari. Tuttavia, la crescente visibilità politica di attori della piattaforma suggerisce che l’influenza sta diventando più diretta.

Le piattaforme dei social media forniscono accesso a una vasta gamma di produttori di notizie e media, da fonti tradizionali a commentatori indipendenti ai margini più remoti dello spettro politico. Tuttavia, non tutte le notizie ricevono la stessa attenzione.

Le ricerche dimostrano che, almeno in Corea del Sud, le notizie false ottengono più “Mi piace” e interazioni rispetto alle notizie verificabili. Le “notizie vere” tendono a ricevere antipatie e derisione.

Ulteriori ricerche sudcoreane mostrano che i cittadini possono usare le piattaforme per cercare teorie cospirative e sdegnare gruppi politici o decisioni non gradite. Gli utenti notoriamente indirizzano l’odio verso questioni come i diritti delle donne.

Questi problemi non sono limitati alla Corea del Sud. Notizie e analisi polarizzanti e populiste sono un fenomeno globale. La fiducia nei media tradizionali sta diminuendo, in parte a causa dei timori che siano allineati con personaggi potenti ed elitari. Questi timori sono spesso confermati dagli influencer dei social media che cercano di diventare i nuovi opinion leader.

Gli influencer online sono grandi veicoli per la politica populista. Hanno legami intimi con i loro spettatori, tendono a suggerire soluzioni semplicistiche e solitamente resistono alla responsabilità e al fact-checking.

Le piattaforme sono spesso più propense a raccomandare contenuti polarizzanti e persino radicalizzanti agli spettatori, escludendo contenuti più equilibrati.

Tuttavia, queste figure polarizzanti non sono le uniche in questi spazi. Giornalisti esperti e meno ​​si stanno adattando alle piattaforme continuando a fornire informazioni affidabili.

Questi influencer di notizie di YouTube dimostrano che i contenuti giornalistici possono contribuire al nuovo ecosistema dei media e attrarre un vasto pubblico senza fare affidamento su contenuti populisti e polarizzanti.

I “newsfluencer” che producono giornalismo su piattaforme, come YouTube, adattano i loro contenuti alle convenzioni delle piattaforme. I newsfluencer spesso filmano in contesti informali piuttosto che in set tradizionali e costruiscono un rapporto informale con il loro pubblico. Sfruttano “l’autenticità”, facendo di tutto per “evitare di sembrare media aziendali raffinati”.

I loro molteplici flussi di entrate includono pubblicità, sponsor, merchandising e, soprattutto, contributi diretti del pubblico.

In Corea del Sud, canali YouTube come VoiceOfSeoul combinano panel di talk show informali e giornalismo investigativo. OhMyTV intreccia stili YouTuber e breaking news e contiene collegamenti ipertestuali per contributi personali e sponsorizzazioni.

Allo stesso tempo, i media tradizionali come KBS mantengono un forte seguito attraverso la TV e siti di portali come Naver. Tuttavia, il formato convenzionale di KBS fatica a raggiungere un pubblico comparabile su queste piattaforme sempre più dominanti in cui questi giornalisti non convenzionali sono riusciti a prosperare.

