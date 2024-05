COREA DEL SUD. A Seul un caffè te lo fa un robot

Mentre la Corea del Sud è alle prese con una forza lavoro in rapida contrazione, le aziende di robotica guardano al settore dei servizi nella speranza di colmare la carenza di manodopera in una serie di settori, dalla ristorazione all’assistenza sanitaria.

Alla fiera dei robot tenutasi a marzo a Seul, l’Hanwha Robotics ha presentato un braccio robotico programmato per decantare il vino proprio come un esperto sommelier umano, riporta Nikkei. Il robot replica i movimenti del braccio di un rinomato sommelier utilizzando controlli precisi su forza, posizione e velocità.

“Possiamo assumere un ruolo guida nel settore dei robot nel settore dei servizi”, ha affermato Kim Dong-seon, vicepresidente di Hanwha Robotics, delineando i piani per rivolgersi a vari settori, da quello alimentare e delle bevande alla bellezza e all’assistenza sanitaria.

Anche Doosan Robotics, che controlla circa il 40% del mercato sudcoreano, sta lavorando per commercializzare robot per l’industria alimentare e delle bevande.

Il mese scorso a Seul, l’azienda ha iniziato a testare un robot barista in grado di versare 80 tazze di caffè all’ora e realizzare latte art in collaborazione con una catena di caffetterie locali. In una scuola superiore è stato inoltre testato un robot da cucina in grado di far funzionare sei cestelli per friggere contemporaneamente, servendo 500 persone in due ore.

Friggere grandi quantità di cibo è pericoloso e crea una forte domanda per l’automazione del processo, ha affermato Doosan Robotics. L’azienda spera di vendere il prodotto a livello nazionale.

La Corea del Sud è leader mondiale nella densità di robot, con 1.012 robot ogni 10.000 lavoratori a partire dal 2022, riferisce la Federazione Internazionale di Robotica. La cifra è ben al di sopra dei 730 di Singapore, al secondo posto, e raddoppia o triplica i numeri di Germania, Giappone, Cina e Stati Uniti: “L’economia coreana beneficia di due grandi clienti: una forte industria elettronica e un’industria automobilistica distinta”, ha affermato la federazione.

Molti attori sudcoreani ora si stanno concentrando anche su robot collaborativi progettati per lavorare insieme alle persone, a differenza dei robot industriali su larga scala spesso utilizzati nelle fabbriche. Chiamati anche cobot, questi robot stanno diventando comuni nel settore dei servizi della Corea del Sud.

Le vendite sudcoreane di robot di servizio raddoppieranno fino a raggiungere 1 miliardo di dollari nel 2026 rispetto ai livelli del 2023, prevede il Korea Institute of Science and Technology Information.

La tendenza è determinata in gran parte dalla grave carenza di manodopera della Corea del Sud. La popolazione in età lavorativa è diminuita rispetto al picco di 37,62 milioni nel 2019, e si prevede che diminuirà fino a 29 milioni nel 2040 alla luce del bassissimo tasso di natalità del paese.

La Corea del Sud considera i robot la chiave per risolvere questa sfida. Il governo ha chiesto la creazione di una “economia dei robot K”, promuovendo l’uso dei robot non solo nel settore manifatturiero, ma anche nei settori della difesa, aerospaziale e dei servizi.

Ma le sfide rimangono. L’industria della robotica della Corea del Sud è guidata da filiali di grandi conglomerati come Samsung, LG e Hyundai. Nel paese mancano operatori leader e dedicati nel settore, come accade ad esempio in Giappone.

Sebbene la Corea del Sud abbia abbracciato l’uso dei robot, è uno degli attori meno competitivi nel settore tra le principali economie, ha affermato la Federazione delle industrie coreane in un rapporto del 2022. I produttori di robot si affidano a fornitori esteri per le parti critiche, collaborano poco tra loro e sono a corto di talenti specializzati.

In risposta a tali ostacoli, il governo sudcoreano mira a formare 15.000 esperti nel settore e a promuovere circa 30 aziende produttrici di robot con un fatturato combinato di 100 miliardi di won, pari a 73,3 milioni di dollari. Investirà 200 miliardi di won per costruire un impianto nazionale per i test sui robot.

Maddalena Ingrao

