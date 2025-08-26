COREA DEL NORD. Trump vuole incontrare Kim e Pyongyang condanna le esercitazioni ai suoi confini 

Martedì la Corea del Nord ha rinnovato le sue critiche all’esercitazione congiunta in corso tra Corea del Sud e Stati Uniti, definendola un’espressione della loro “volontà di invasione” e avvertendo che “pagheranno un prezzo caro”.

Kim Yong-bok, primo vice capo di Stato Maggiore dell’esercito nordcoreano, ha espresso le sue critiche in una dichiarazione diffusa dall’agenzia di stampa statale Korean Central News Agency, mentre le esercitazioni estive congiunte su larga scala, Ulchi Freedom Shield (UFS), entravano nel loro nono giorno prima della conclusione prevista per giovedì, riporta Yonhap.

Kim ha sottolineato il recente dispiegamento di caccia stealth F-35 dell’aeronautica militare statunitense durante le esercitazioni, confutando l’affermazione degli alleati secondo cui l’esercitazione avrebbe natura difensiva. “È un fatto generalmente riconosciuto che un’esercitazione di guerra su larga scala contro uno Stato non può mai essere ‘difensiva’, in quanto condotta dal più grande Stato nucleare al mondo e da oltre dieci Stati satelliti”, ha affermato il militare nordcoreano.

Ha anche descritto l’UFS come “l’espressione più concreta della loro volontà di invadere” la Corea del Nord, citando un nuovo piano operativo alleato nell’esercitazione di quest’anno, che, a suo dire, mira a “espandere l’attacco” nel territorio nordcoreano e a condurre un attacco preventivo contro gli impianti nucleari nordcoreani. “Questo è un nuovo record nella storia delle avventurose esercitazioni di guerra tra Stati Uniti e Corea del Sud”, si legge nella dichiarazione. La Corea del Sud si riferisce alla Repubblica di Corea, il nome ufficiale della Corea del Sud. “Stiamo monitorando attentamente tutto e siamo pronti ad affrontare qualsiasi situazione”, ha detto Kim, avvertendo: “Se persistono con le suddette esercitazioni militari, si troveranno sicuramente ad affrontare una situazione spiacevole e pagheranno un caro prezzo”.

Circa 10 caccia F-35 sono arrivati ​​in Corea del Sud la scorsa settimana per partecipare alle esercitazioni aeree congiunte nell’ambito dell’UFS, secondo funzionari militari a Seul.

Nel frattempo, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha espresso la sua disponibilità a incontrare il leader nordcoreano Kim Jong-un prima della fine dell’anno, sollevando la possibilità di un incontro al vertice della Cooperazione Economica Asia-Pacifico (APEC) in Corea del Sud. Durante il suo primo vertice con il presidente sudcoreano Lee Jae Myung alla Casa Bianca, a Trump è stato chiesto dai giornalisti se avesse intenzione di incontrare nuovamente il leader nordcoreano. Ha risposto di sperare di farlo, sottolineando di “avere un ottimo rapporto con lui”. “Non vedo l’ora di incontrare Kim Jong-un in un futuro opportuno”, ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti, riporta Korea Herald.

Riguardo al prossimo vertice dell’APEC, previsto per la fine di ottobre a Gyeongju, in Corea del Sud, Trump ha dichiarato che gli piacerebbe molto partecipare al vertice. Quando gli è stata proposta la possibilità di incontrare sia Kim che il presidente cinese Xi Jinping all’evento dell’APEC, Trump ha definito l’idea “interessante”: “Sarebbe interessante. (…) Comunque, guarda, vado molto d’accordo con Kim Jong-un e qualsiasi cosa io possa fare, che abbia a che fare con la Corea del Sud e con l’avvicinamento delle persone, sarà fatto”, ha detto.

Maddalena Ingroia

