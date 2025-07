COREA DEL NORD. Trump deve accettare la realtà: non abbandoniamo il nucleare 

La Corea del Nord ha dichiarato martedì che gli Stati Uniti devono accettare che la realtà è cambiata rispetto ai vertici dei due Paesi in passato e che nessun dialogo futuro porrà fine al suo programma nucleare, ha riportato l’agenzia di stampa statale KCNA.

Kim Yo Jong, la potente sorella del leader nordcoreano Kim Jong Un, che si ritiene parli a nome del fratello, ha dichiarato di aver ammesso che il rapporto personale tra Kim e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump “non è cattivo”, riporta Reuters. “Tuttavia, è importante ricordare che il 2025 non è il 2018 o il 2019. Il riconoscimento del fatto inconfutabile che lo status irreversibile del nostro Paese come potenza nucleare e le sue capacità, nonché il contesto geopolitico, sono fondamentalmente cambiati, deve essere un prerequisito per prevedere e riflettere su tutto ciò che accadrà in futuro. Nessuno può negare la realtà, né dovrebbe illudersi al riguardo. Ogni tentativo di negare lo status del nostro Paese come Stato nucleare, che è stato istituito con l’esistenza di un forte deterrente nucleare e stabilito come legge suprema dalla volontà unanime dell’intero popolo coreano, sarà respinto categoricamente”, riporta Kcna.

“Ma se Washington intendesse usare un rapporto personale come mezzo per porre fine al programma di armi nucleari della Corea del Nord, il tentativo sarebbe solo oggetto di “scherno”, ha affermato Kim Yo Jong in una dichiarazione diffusa dalla KCNA. “Se gli Stati Uniti non accettano la mutata realtà e persistono nel fallimento del passato, l’incontro tra Corea del Nord e Stati Uniti rimarrà una ‘speranza’ per gli Stati Uniti”, ha affermato, riferendosi al nome ufficiale della Corea del Nord, Repubblica Popolare Democratica di Corea.

Le capacità della Corea del Nord come Stato dotato di armi nucleari e il contesto geopolitico sono radicalmente cambiati da quando Kim e Trump si sono incontrati tre volte durante il primo mandato del presidente degli Stati Uniti, ha affermato.

“Qualsiasi tentativo di negare la posizione della Corea del Nord come Stato dotato di armi nucleari… sarà respinto categoricamente”, ha affermato.

Sottolineando il miglioramento dei legami tra Corea del Nord e Russia, sempre la KCNA ha segnalato la ripresa del primo volo passeggeri diretto tra Pyongyang e Mosca da decenni, arrivato nella capitale nordcoreana lunedì scorso.

Il volo è ripreso “nel contesto delle visite e dei contatti multilaterali e in continua crescita tra” Corea del Nord e Russia, ha confermato la KCNA martedì. La Corea del Nord ha fornito truppe e armi per la guerra russa in Ucraina, una mossa che è stata criticata dagli Stati Uniti e dai suoi alleati, che a loro volta hanno accusato Mosca di aver fornito supporto tecnologico a Pyongyang in cambio del suo sostegno.

La Casa Bianca ha affermato che Trump è ancora impegnato a raggiungere l’obiettivo prefissato nei tre vertici tenuti con Kim durante il suo primo mandato: ”Il presidente mantiene quegli obiettivi e rimane aperto a un dialogo con il leader Kim per raggiungere una Corea del Nord completamente denuclearizzata”.

Al loro primo incontro a Singapore nel 2018, Trump e Kim hanno firmato un accordo di principio per rendere la penisola coreana libera dalle armi nucleari. Il successivo vertice ad Hanoi l’anno prossimo si è interrotto a causa di un disaccordo sulla rimozione delle sanzioni internazionali imposte a Pyongyang.

Trump ha affermato di avere un “ottimo rapporto” con Kim, e la Casa Bianca ha affermato che il presidente è aperto all’idea di comunicare con il leader nordcoreano.

Lucia Giannini

