COREA DEL NORD. Snobbata l’ONU, Kim Jong Un punta a entrare nei BRICS

La Corea del Nord sta intensificando gli sforzi per unirsi ai Brics. Pyongyang non ha partecipato all’Assemblea generale delle Nazioni Unite per partecipare a un evento correlato ai Brics. Tuttavia, l’adesione della Corea del Nord rimane improbabile, poiché non tutti i membri darebbero il proprio consenso.

Choe Son-hui, ministro degli esteri della Corea del Nord, è tornata dalla Russia dopo aver partecipato all’Eurasian Women’s Forum a San Pietroburgo dal 18 al 20 settembre, secondo l’ambasciata russa a Pyongyang. L’evento triennale includeva il Brics Women’s Forum e altri incontri correlati ai Brics, riporta Korea Times.

La decisione di partecipare all’evento dei Brics riflette il crescente allineamento della Corea del Nord con l’ordine globale guidato dalla Russia, secondo il Ministero dell’Unificazione della Corea del Sud: ”Sebbene non abbiamo assistito finora a nessuna mossa decisiva, il ministro degli Esteri nordcoreano Choe Son-hui ha recentemente partecipato a un evento internazionale guidato dalla Russia e il regime ha rilasciato dichiarazioni ufficiali di opposizione agli Stati Uniti. Tali azioni suggeriscono che la Corea del Nord probabilmente intende cooperare attivamente con il nuovo ordine globale guidato dalla Russia in futuro”, ha affermato il Ministero.

A giugno, una delegazione nordcoreana guidata dal vice ministro dello Sport Kim Yong-gwon aveva partecipato a un incontro Brics Plus a Kazan, Russia, tenutosi insieme alla competizione multisportiva Brics Games.

Nello stesso mese, la Korean Central News Agency ha pubblicato un articolo che sosteneva i Brics e la loro potenziale espansione, che potrebbe sfidare il predominio del dollaro statunitense. L’articolo, scritto dall’analista nordcoreano Jong Il-hyon, criticava gli Stati Uniti per aver sfruttato il loro potere militare e il dollaro per affermare l’egemonia globale.

Secondo il Korea Institute for National Unification, simili mosse riflettono la strategia più ampia del leader nordcoreano Kim Jong-un di promuovere una nuova dinamica della Guerra Fredda: ”Allinearsi ai Brics si adatta agli sforzi di Kim Jong-un per sfuggire all’isolamento diplomatico posizionando la Corea del Nord come membro attivo all’interno delle alleanze globali emergenti. La Corea del Nord sembra stia gettando le basi per presentare una domanda formale”.

Inoltre, le discussioni all’interno dei Brics sull’introduzione di una nuova valuta per ridurre la dipendenza dal dollaro statunitense potrebbero essere allettanti per la Corea del Nord, poiché potrebbero aiutare il regime a eludere le sanzioni economiche.

I Brics, che comprendono Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica, hanno ampliato la loro adesione al vertice di Johannesburg del 2023 accettando Egitto, Etiopia, Iran, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti.

Quest’espansione avrebbe incoraggiato la Corea del Nord ad aumentare i suoi sforzi, soprattutto dati i suoi crescenti legami con la Russia. Tuttavia, le dimensioni economiche e la posizione internazionale di Pyongyang rendono improbabile la sua adesione ai Brics.

“La Corea del Nord è molto indietro rispetto agli altri membri in termini di forza economica e dimensioni della popolazione. Inoltre, le sanzioni internazionali del regime e lo status di stato canaglia renderebbero difficile per i membri dei Brics concordare all’unanimità sulla sua inclusione”, ha affermato l’Istituto, ”Essere troppo vicini alla Corea del Nord rischia di interrompere le relazioni con gli Stati Uniti e i paesi europei, il che potrebbe non essere un grosso problema per la Russia, ma è una posizione che non tutti i membri dei Brics probabilmente adotteranno”.

Luigi Medici

