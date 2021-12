COREA DEL NORD. Si creano specialisti di quarantena per il COVID che non c’è

Le autorità nordcoreane hanno recentemente istituito un centro di formazione per lavoratori in quarantena nella contea di Kyongsong, nella provincia del Nord Hamgyong. Questo centro fa parte di un programma della Corea del Nord che stabilisce tali centri di formazione in tutta la nazione.

Secondo Daily NK nella provincia di Hamgyong del Nord, l’8 dicembre, il Comitato Centrale del Popolo per la Salute e il Quartier Generale Centrale per l’Emergenza Anti-Epidemica sono stati direttamente coinvolti nei recenti sforzi per stabilire centri di formazione per i lavoratori in quarantena in ogni provincia.

L’obiettivo del governo nell’istituire i centri è quello di permettere ad ogni provincia di produrre “autonomamente” personale qualificato in medicina di quarantena che possa portare avanti la politica di quarantena sul campo in modo professionale quando le autorità dichiarano una “quarantena di emergenza” per combattere virus come il Covid-19.

Di conseguenza, la provincia di North Hamgyong, al confine con la Cina, ha recentemente istituito un nuovo centro di formazione per i lavoratori di quarantena nella contea di Kyongsong. I tirocinanti passeranno sei mesi nel centro imparando i metodi per rilevare e diagnosticare i virus, i modi per separare e trattare i casi sospetti e i contatti, e altre competenze necessarie durante un’epidemia di malattia infettiva.

Le autorità nordcoreane hanno reclutato giovani tirocinanti sui 30 anni, credendo che il paese abbia bisogno di personale giovane e di talento, dato che il programma di formazione mira a creare personale che possa aiutare a fermare presto le epidemie.

Inoltre, le autorità nordcoreane hanno ordinato ai comitati provinciali per la salute del popolo e ai quartieri generali di emergenza antiepidemica di affidare il rilascio dei certificati di laurea e l’impiego dei laureati ai quadri provinciali del comitato del partito, e anche di garantire che il personale capace possa effettivamente esercitare le proprie competenze sul campo.

Pyongyang sta sottolineando la necessità di stabilire un sistema medico e di quarantena progressivo e di dimostrare gli «sforzi socialisti di quarantena», formando personale che possa gestire qualsiasi cosa si presenti. Questo vale non solo per l’attuale pandemia, ma anche per i futuri virus.

Tutto questo accade in un paese che formalmente non ha il Covid 19.

Maddalena Ingroia