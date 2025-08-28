COREA DEL NORD. Scoperta base missilistica segreta

Recentemente, il Centro per gli Studi Strategici e Internazionali, Csis, Beyond Parallel. Undeclared North Korea: Sinpung-dong Missile Operating Base, ha pubblicato il rapporto Beyond Parallel. Undeclared North Korea: Sinpung-dong Missile Operating Base, che conferma l’esistenza della base operativa missilistica non dichiarata di Sinpung-dong, una struttura situata a 27 chilometri dal confine cinese nella provincia di Pyongan Settentrionale e circa 146 chilometri a nord-ovest di Pyongyang. Costruita tra il 2004 e il 2014 e ancora in fase di sviluppo, si ritiene che la base ospiti un’unità delle dimensioni di una brigata con 6-9 missili balistici intercontinentali (ICBM) Hwasong-15 o Hwasong-18 con capacità nucleare e i relativi lanciatori mobili, rappresentando una potenziale minaccia per l’Asia orientale e gli Stati Uniti continentali.

Le immagini satellitari mostrano strutture di controllo missilistico rinforzate, tunnel sotterranei, strutture di supporto e alloggi, distribuiti su 22 chilometri quadrati in una remota valle di montagna. In caso di crisi o di guerra, si prevede che i missili si disperdano dalla base, si incontrino con le unità di trasporto delle testate e vengano lanciati da siti preventivamente ispezionati, riporta AT.

Il sito fa parte della cintura missilistica strategica della Corea del Nord, insieme ad altre basi non dichiarate, ed è sotto il controllo della Forza Strategica, unità dell’Esercito Popolare Coreano di 10.000 uomini, responsabile delle operazioni missilistiche.

La base non è mai stata riconosciuta dalla Corea del Nord né inclusa nei negoziati di denuclearizzazione con gli Stati Uniti. Le basi operative missilistiche di Yongnim e Sinpung-dong fanno parte di una più ampia strategia nordcoreana di “cintura missilistica” che mira a garantire la sopravvivenza e la capacità di attacco a diverse gittate. Nello studio CSIS si afferma che la Corea del Nord mantiene una cintura missilistica a tre strati:

Cintura Tattica: a 50-90 chilometri dalla Zona Demilitarizzata (DMZ), ospita missili balistici a corto raggio Scud (SRBM) che mirano ai settori settentrionali della Corea del Sud.

Cintura Operativa: a 90-150 chilometri a nord, ospita missili balistici a medio raggio Nodong (MRBM), in grado di colpire tutta la Corea del Sud e il Giappone.

Cintura Strategica: a oltre 150 chilometri dalla DMZ, probabilmente ospita missili balistici intercontinentali (ICBM) come l’Hwasong-14, puntati su obiettivi intercontinentali come la terraferma degli Stati Uniti.

Queste basi consentono rapide operazioni, riducendo al minimo la vulnerabilità agli attacchi preventivi e riflettendo la dottrina di prontezza bellica della Corea del Nord. La forza missilistica intercontinentale nordcoreana vanta tre sistemi schierati – Hwasong-15 e Hwasong-17 a propellente liquido, e Hwasong-18 a propellente solido – supportati da almeno 17-21 missili balistici terrestri mobili e dalla produzione in corso di altri 27, consentendo una capacità di lancio distribuita e affidabile.

Ci sono punti di debolezza in questo quadro: sebbene i missili balistici intercontinentali nordcoreani possano raggiungere la terraferma degli Stati Uniti, la produzione di testate, ad esempio, potrebbe essere in ritardo rispetto alla disponibilità dei lanciatori, inoltre le tempistiche di dispiegamento sono poco chiare e alcune unità mostrate nelle parate potrebbero essere modelli non operativi, stando all’intelligence statunitense; tuttavia, la Corea del Nord potrebbe schierare oltre 50 missili balistici intercontinentali entro il 2035 se l’intento strategico è in linea con la capacità, visto che la sua deterrenza strategica dipende dalla volontà di Kim Jong Un di utilizzare armi nucleari.

Gli attacchi statunitensi del giugno 2025 contro gli impianti nucleari iraniani potrebbero aver costretto la Corea del Nord a riconsiderare la sua strategia di deterrenza.

Sebbene rimanga incerto se gli attacchi statunitensi abbiano distrutto o semplicemente ritardato gli sforzi nucleari dell’Iran, sollevano interrogativi cruciali sulla resilienza del programma nucleare nordcoreano, che condivide caratteristiche di sopravvivenza con quello iraniano: essere profondamente interrato, ampiamente disperso e accuratamente nascosto. Inoltre, le reazioni relativamente deboli di Russia e Cina agli attacchi statunitensi contro l’Iran potrebbero indurre la Corea del Nord a riflettere sulla fattibilità delle sue partnership, che presumibilmente hanno un interesse nella continuità del regime di Kim.

L’Iran ha cercato di rendersi indispensabile alla guerra russa in Ucraina fornendo equipaggiamento tattico, munizioni di artiglieria e droni Shahed nella speranza di alleggerire il peso delle sanzioni e avere il sostegno russo alla rotta commerciale del Corridoio Nord-Sud. Tuttavia, l’aumento della produzione bellica russa e la capacità interna di produzione di droni sembrano aver ridotto l’importanza dell’Iran, con truppe e munizioni nordcoreane che hanno gradualmente soppiantato le forniture iraniane.

Sebbene la Corea del Nord abbia sostenuto lo sforzo bellico della Russia e potrebbe aver ricevuto in cambio una modernizzazione militare, una potenziale vittoria russa in Ucraina potrebbe ridurre la dipendenza dalle armi e dalla manodopera nordcoreana, trasformando potenzialmente la relazione da risorsa a responsabilità e complicando il gioco di equilibrio della Russia con la Cina in Estremo Oriente.

Le relazioni tra Corea del Nord e Cina presentano un quadro simile. La Corea del Nord cerca di rompere l’eccessiva dipendenza dalla Cina come principale fonte di sostentamento economico e di affermare la propria autonomia, ma quest’ultima teme che il comportamento belligerante della prima possa trascinarla in un conflitto più ampio con gli Stati Uniti. Sebbene il ruolo della Corea del Nord come stato cuscinetto tra Russia, Cina, Corea del Sud e Stati Uniti contribuisca a preservare la stabilità regionale nell’Asia nord-orientale, uno stato nucleare canaglia al centro di tutto ciò non è nell’interesse della Cina.

L’arsenale nucleare della Corea del Nord potrebbe diventare una debolezza strategica per la Cina in diversi modi. È anche dubbio che la Corea del Nord si sottometta alla Cina per quanto riguarda le questioni relative al suo programma di armi nucleari, poiché svolge un ruolo fondamentale nel garantirne l’autonomia. Se il regime di Kim crollasse senza un chiaro successore, il controllo del suo arsenale nucleare diventerebbe pericolosamente incerto.

Tommaso Dal Passo

