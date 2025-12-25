COREA DEL NORD. Pyongyang invia tecnicia in Russia per produrre droni 

La selezione del personale da inviare in Russia è già giunta alla terza fase, mentre all’interno dell’esercito sono state emanate linee guida secondo cui “alcuni tecnici specializzati potrebbero essere inviati dopo aver assegnato loro un’identità civile”.

La Russia avrebbe comunicato alla Corea del Nord che chiunque sia in grado di svolgere lavori pesanti, come l’assemblaggio dei droni, la sistemazione dei componenti e il trasporto, può partecipare. Le due parti hanno concordato che la Russia guiderà la produzione generale basata sulle tecnologie chiave, mentre il personale nordcoreano si occuperà dell’assemblaggio secondario e terziario, assisterà nella produzione e verificherà il corretto funzionamento dei droni prodotti, secondo fonti nordcoreane di Daily NK.

Nella selezione del personale, tuttavia, la Corea del Nord ha dato priorità a personale con esperienza in saldatura, ingegneria a bassa tensione e riparazioni. Ciò suggerisce che la Corea del Nord intenda andare oltre la semplice fornitura di corpi caldi e assorbire la tecnologia e le competenze di produzione di droni dalla Russia, ha affermato la fonte.

I tecnici militari saranno nuovamente identificati come lavoratori civili affiliati al Governo

La Corea del Nord ha persino elaborato piani per inviare tecnici militari e operai specializzati dagli stabilimenti di munizioni, dopo averli nuovamente identificati come lavoratori civili affiliati al Governo.

In precedenza, la Corea del Nord aveva inviato ingegneri e personale di recupero dell’esercito nelle regioni di Kursk e Donetsk. Tuttavia, prevede di inviare personale addetto alla produzione di droni sotto una struttura di comando completamente separata da quella militare.

“Il personale di ingegneria e recupero inviato a Kursk e Donetsk era un tipico dispiegamento militare gestito direttamente dal Ministero della Difesa e dal Dipartimento di Stato Maggiore, ma il personale addetto alla produzione di droni sarà inviato sotto una struttura completamente diversa: agli specialisti militari verranno fornite identità civili e inviati come lavoratori in valuta estera affiliati a società commerciali o al Governo”, afferma Daily NK.

“Così facendo, il mondo esterno avrà difficoltà a determinare se il personale costituisca supporto militare o un semplice invio di manodopera”, ha affermato la fonte. “È chiaro che l’esercito vuole nascondere le tracce del suo coinvolgimento diretto”.

Alcuni ipotizzano che i selezionati per partecipare alla produzione di droni in Russia saranno inviati entro la fine dell’anno, ma per ora le autorità stanno ancora selezionando il personale e svolgendo l’addestramento, inclusa la stesura della lista dei selezionati, l’assegnazione degli incarichi e la preparazione dell’addestramento di base per l’assemblaggio e il collaudo dei droni.

“Non è stato emesso alcun ordine sulla fase finale, come il rilascio dei passaporti e la ricerca di cooperazione con il Ministero degli Esteri”, ha affermato la fonte. “Si potrebbe dire che le autorità hanno superato la fase iniziale di preparazione all’invio e si trovano in una fase intermedia”.

In precedenza, la Direzione Generale dell’Intelligence del Ministero della Difesa ucraino aveva rivelato in un messaggio Telegram che la Russia prevedeva di inviare 12.000 nordcoreani nella Zona Economica Speciale di Alabuga, nella regione russa del Tatarstan, entro la fine dell’anno per produrre droni suicidi.

Luigi Medici

