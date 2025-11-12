COREA DEL NORD. Pyongyang da rifugio alla flotta illegale da pesca cinese, e cambia la legge sulla pesca illegale 

Le imbarcazioni cinesi che pescano illegalmente vicino al confine marittimo intercoreano si sono spostate nelle acque nordcoreane per evitare i pattugliamenti di Seul durante la stagione dei granchi, secondo la guardia costiera della Corea del Sud.

Si tratta di uno sviluppo che suggerisce che Pyongyang continua a vendere i diritti di pesca in violazione delle sanzioni delle Nazioni Unite, riporta Daily NK.

Gia alla fine del 2024, uno studio aveva fatto luce sulla flotta illegale cinese. Secondo il rapporto, la flotta di pescherecci cinesi ha utilizzato equipaggi nordcoreani, violando i divieti delle Nazioni Unite, e molte persone sono state apparentemente sottoposte ad abusi, tra cui essere rimaste intrappolate in mare per anni, riporta ABC.

L’Environmental Justice Foundation (EJF), un gruppo londinese specializzato in questioni ambientali e diritti umani, ha dichiarato nel suo studio di aver individuato la presenza di nordcoreani a bordo di 12 pescherecci cinesi con palangari per la pesca del tonno operanti nell’Oceano Indiano sudoccidentale.

Il rapporto si basava principalmente su interviste con 19 indonesiani e filippini che lavoravano al loro fianco: ”Le testimonianze ricevute dai membri dell’equipaggio indonesiani e filippini suggeriscono che siano stati compiuti sforzi concertati per nascondere la presenza di nordcoreani a bordo di queste imbarcazioni”, si legge nel rapporto. “E che i nordcoreani a bordo sono stati costretti a lavorare in mare per ben 10 anni, in alcuni casi senza mai mettere piede a terra”.

Il gruppo ha affermato che i nordcoreani venivano trasferiti da un’imbarcazione all’altra per impedire loro di tornare a terra.

Ironicamente, potremmo dire, la Corea del Nord ha rafforzato le disposizioni sanzionatorie nella sua legge sulla pesca per enfatizzare la “responsabilità penale” negli emendamenti apportati a maggio, con coloro che vengono sorpresi a esportare illegalmente prodotti ittici ora soggetti a multe pari a 10 volte il valore dei beni esportati, prosegue Daily NK.

La modifica più degna di nota è stata la revisione completa del sistema di responsabilità legale della legge che sono state riorganizzate come un capitolo separato.

Il sudcoreano Korea Maritime Institute ha affermato che la legge modificata va oltre la guida e il controllo, con un’enfasi aggiuntiva sulla responsabilità legale. Considerando la consueta retorica della Corea del Nord, si potrebbe interpretare questo come un’affermazione secondo cui le autorità stanno esercitando in modo inadeguato la guida e il controllo, portando a molte situazioni in cui è necessario perseguire la responsabilità legale.

La legge modificata ha aggiunto diverse nuove multe, tra cui sanzioni per la produzione di prodotti ittici senza documentare la data di cattura o di produzione, per l’uscita in mare senza aver fatto ispezionare gli attrezzi da pesca e per il mancato rispetto delle quote, con multe da 1 milione di won o da 1 a 1,5 milioni di won per agenzie, imprese e gruppi.

La legge precedente imponeva multe fisse ad agenzie, imprese, gruppi e individui sorpresi a esportare illegalmente prodotti ittici, ma la legge emendata ha inasprito la natura punitiva delle multe, imponendo sanzioni pari a 10 volte il valore dei prodotti esportati. Con l’aumento delle multe parallelamente all’entità dei prodotti contrabbandati, le autorità sembrano intenzionate a fermare il contrabbando ittico su larga scala alla fonte.

La Corea del Nord ha anche aggiunto un articolo, l’Articolo 50, che vieta ai pescherecci di prendere il mare.

Un totale di otto infrazioni – gestione di allevamenti ittici illegali, utilizzo di attrezzi o metodi di pesca vietati, superamento del termine per la registrazione dei risultati delle catture, ostacolo all’adozione di sistemi di gestione delle informazioni sulla pesca, omissione o rifiuto di rispondere ai controlli sugli allevamenti ittici, rifiuto di rilasciare i giovani pesci, uscita in mare senza autorizzazione e rifiuto di misure repressive o controlli legali da parte di funzionari di controllo – sono ora punite con divieti temporanei di attività di allevamento ittico o di uscita in mare, e con divieti permanenti nei casi più gravi.

Le autorità hanno sostanzialmente avvertito che gestiranno rigorosamente la pesca, includendo non solo le attività illegali, ma anche l’ostacolo all’amministrazione e i comportamenti non collaborativi nell’elenco delle infrazioni soggette a sospensione della navigazione.

Maddalena Ingrao

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/