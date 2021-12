COREA DEL NORD. Pesca in quarantena Covid: settore in emergenza

La città di Chongjin, nella provincia nordcoreane dell’Hamkyung Nord, è il più grande centro di pesca della costa orientale. Il regime di Kim Jong-un ha vietato ai residenti di avvicinarsi alla costa dall’inizio dell’anno scorso con la scusa di prevenire l’afflusso di coronavirus e ha fortemente limitato la presenza di barche da pesca nella zona.

Questo a causa del rischio di introdurre il coronavirus dalla spazzatura alla deriva. Può sembrare assurdo, ma è stato persino proibito di toccare la spazzatura portata a riva o di raccogliere le alghe wakame sulla spiaggia. Si crede che le restrizioni sulle barche da pesca siano dovute alla paura che i pescatori possano contattare gli stranieri mentre sono in mare, dove la sorveglianza è difficile, riporta Rimjin Gang.

Di conseguenza, molti pescatori che avevano pescato con piccole imbarcazioni ora sono ridotti in povertà, perché la pesca era consentita solo alle barche di medie e grandi dimensioni degli uffici della pesca statali e degli uffici della pesca affiliati al partito e ai militari. Tuttavia, anche queste imbarcazioni erano limitate nell’equipaggio, sottoposte a controlli sanitari, e accuratamente disinfettate quando partivano e tornavano in porto. Inoltre, ai membri dell’equipaggio non era permesso di entrare in città indossando gli abiti con cui lavoravano.

Il controllo della pesca è stato un po’ diminuito e a settembre, le restrizioni sono state gradualmente allentate e le piccole barche sono state autorizzate a pescare in concomitanza con la stagione di pesca della cernia di mare, a novembre. In passato questo pesce veniva esportato in Giappone. Come risultato, il prezzo è sceso da circa 1,94 dollari per chilogrammo sul mercato a 0,39 dollari a novembre: una “benedizione” per la gente comune.

Le autorità hanno improvvisamente chiuso la pesca il 20 novembre a causa della violazione delle norme di quarantena del Coronavirus per 40 giorni, mettendo in crisi di nuovo i piccoli operatori del settore. Come risultato, il prezzo del pesce è salito di nuovo all’inizio di dicembre.

Maddalena Ingrao