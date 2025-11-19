COREA DEL NORD. Per Pompeo la denuclearizzazione passa attraverso Xi Jinping

L’ex Segretario di Stato americano Mike Pompeo ha dichiarato che la denuclearizzazione della Corea del Nord avverrà solo con il “permesso” e la “direzione” del presidente cinese Xi Jinping, sottolineando la necessità di concentrarsi sul dissuadere Pechino dall’utilizzare Pyongyang come “strumento strategico”.

Durante un forum, Pompeo, capo della diplomazia durante la prima amministrazione del presidente Donald Trump, ha raccontato i suoi negoziati nucleari con la Corea del Nord nel 2018 e nel 2019, sostenendo che non c’è molta libertà per il leader nordcoreano Kim Jong-un sulla questione nucleare, poiché Pechino e Pyongyang sono “profondamente interconnesse”, riporta The Korea Herald.

Ha anche sottolineato che attualmente non ci sono “carote” per convincere il regime a rinunciare al suo programma nucleare e che il numero di “bastoni” disponibili è basso, osservando al contempo che Kim potrebbe voler ottenere una riduzione delle sanzioni economiche se i colloqui con gli Stati Uniti riprendessero.

“Se l’idea è quella di far uscire le armi nucleari dalla Corea del Nord, ciò avverrà solo con il permesso e la direzione di Xi Jinping. Parlare con il presidente Kim è interessante, ma non così istruttivo”, ha detto Pompeo durante un seminario di studi organizzato da uno studio legale sudcoreano. “Se dovessi dire cosa farei diversamente, direi di concentrarmi su Pechino e dissuaderla dall’usare la Corea del Nord come strumento strategico”, ha aggiunto.

Le sue dichiarazioni sono arrivate mentre Trump ha ripetutamente espresso la sua disponibilità a riprendere i contatti con Kim, alimentando le speculazioni secondo cui avrebbe cercato di riaccendere la sua diplomazia personale che ha portato a tre incontri di persona con Kim durante il suo primo mandato: il primo a Singapore nel giugno 2018, il secondo ad Hanoi a febbraio e il terzo nel villaggio di confine intercoreano di Panmunjom nel giugno 2019.

Indicando l’influenza della Cina sul Nord, Pompeo ha ricordato le interazioni di Kim con Xi prima e dopo i negoziati con gli Stati Uniti: ”Kim si è recato a Singapore, ad Hanoi e poi al terzo vertice, proprio al confine. Ogni volta, ha riferito a Pechino, sia prima che dopo gli incontri. Era in realtà Xi Jinping con cui stavamo negoziando (…) Quindi, quando penso a quegli arsenali nucleari, non li vedo come un’unica impresa… non c’è molta libertà o potere decisionale per il presidente Kim… Questo non è solo un problema del presidente Kim. È un problema della Cina. Sono profondamente interconnessi”, ha affermato Pompeo.

L’ex segretario di Stato Usa ha anche sollevato la possibilità che Xi possa essere dietro la decisione di Pyongyang di inviare truppe in Russia nella sua guerra contro l’Ucraina: “Nessuno dovrebbe illudersi che non siano andati lì senza la direzione di Xi Jinping”, ha detto.

Ha previsto che Kim vorrebbe ottenere l’allentamento delle sanzioni se si materializzasse un vertice con Trump, poiché il paese impoverito è da tempo alle prese con le dure sanzioni imposte ai suoi programmi nucleari e missilistici balistici: ”Ciò che il presidente Kim vorrebbe è ottenere un sollievo economico. Ciò che vorrebbe è essere riportato nell’ambito di una nazione più normale”, ha detto.

Ma ha sottolineato che Kim non ha offerto “nulla” per convincere la comunità internazionale, inclusi Corea del Sud, Giappone e Stati Uniti, a consentire tale sollievo, e che non ha alcuno strumento per ottenerlo.

Ha espresso scetticismo sul fatto che la seconda Amministrazione Trump riconoscerà formalmente la Corea del Nord come stato dotato di armi nucleari, in mezzo a persistenti speculazioni sul fatto che Trump possa perseguire una riduzione delle minacce piuttosto che l’obiettivo della denuclearizzazione.

Lucia Giannini

