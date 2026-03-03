COREA DEL NORD. Nuovo incarico per Kim Yo jong. La figlia del leader verso la successione 

Secondo quanto riportato sabato scorso dai media statali, Kim Yo-jong, la potente sorella del leader nordcoreano Kim Jong-un, ha confermato di aver assunto l’incarico di direttrice del dipartimento affari generali del Partito dei Lavoratori di Corea.

Kim Yo-jong è stata promossa a capo di un dipartimento del partito durante la riunione plenaria del Partito, durante il nono congresso che si è concluso mercoledì, ma i dettagli del suo titolo ufficiale non sono stati resi noti in quell’occasione, riporta Yonhap.

Tuttavia, i media statali nordcoreani l’hanno definita per la prima volta “direttrice del Dipartimento Affari Generali del Comitato Centrale del PLC” nel loro rapporto di sabato, elencandola come uno dei principali quadri del partito e comandanti militari ad aver ricevuto un nuovo tipo di fucile da cecchino dal leader nordcoreano come “dono speciale”.

Il leader nordcoreano ha incontrato i principali quadri dirigenti e ufficiali militari presso il quartier generale del PLC il giorno precedente e ha consegnato a ciascuno di loro il fucile da cecchino di “nuova generazione”, secondo quanto riportato dalla KCNA.

Kim Yo-jong, ex vicedirettrice del dipartimento di propaganda e agitazione del partito, ha rivolto principalmente messaggi alla Corea del Sud e agli Stati Uniti. In particolare, ha rilasciato dichiarazioni taglienti contro Seul, in un contesto di tesi rapporti intercoreani. Con il nuovo titolo, si prevede che la sua autorità nel partito aumenterà, guidando il dipartimento che si ritiene gestisca le operazioni interne e gli affari amministrativi del PLC.

KCNA ha affermato che anche Jo Yong-won e Kim Jae-ryong, membri del presidium dell’ufficio politico del comitato centrale del PLC, hanno ricevuto dei fucili dal leader del Nord, insieme a membri della Commissione Militare Centrale e ufficiali militari di spicco. “Questi doni rappresentano la mia valutazione della vostra straordinaria dedizione per il Paese e il popolo e un’espressione della mia assoluta fiducia in voi”, ha detto Kim, definendo il fucile da cecchino un'”arma meravigliosa”.

Il leader nordcoreano ha anche consegnato personalmente a ciascuno di loro i certificati d’arma e ha sparato con il fucile insieme ai quadri dirigenti al poligono di tiro.

In una rara mossa, i media nordcoreani hanno diffuso una foto della figlia del leader Ju-ae che spara con un fucile. All’inizio di questo mese, l’agenzia di spionaggio sudcoreana ha affermato che Ju-ae potrebbe essere in grado di succedere al padre come leader dello Stato. Il congresso del partito aveva attirato l’attenzione sulla possibilità che Ju-ae ricevesse un titolo ufficiale durante l’evento del partito, ma è apparsa pubblicamente solo a una parata militare per celebrare il primo congresso del partito in cinque anni.

Lucia Giannini

