COREA DEL NORD. Nuovi test lanciamissili per Marina di Kim 

Il leader nordcoreano Kim Jong Un e sua figlia adolescente hanno assistito ai test di missili da crociera strategici lanciati da una nave da guerra, hanno riferito mercoledì i media statali, mentre la Corea del Nord minacciava di rispondere alle esercitazioni militari tra Stati Uniti e Corea del Sud.

Le immagini inviate dalla Korean Central News Agency mostravano i due in una sala conferenze mentre guardavano schermi su cui erano le immagini del lancio di armi dal Choe Hyon, un cacciatorpediniere navale varato da un anno, riporta AP.

Kim Jong Un ha assistito ai lanci di missili in video martedì e ha sottolineato la necessità di mantenere “un deterrente nucleare potente e affidabile”, ha riferito la KCNA in un dispaccio che non ha menzionato sua figlia. “I missili da crociera lanciati hanno seguito una traiettoria di volo prestabilita nel Mare Occidentale della Corea per un periodo compreso tra 11.160 e 11.380 secondi, colpendo singoli obiettivi insulari”, riporta KCNA. “Il compagno Kim Jong Un ha presentato una serie di importanti compiti per rafforzare rapidamente la potenza navale, tra cui il completamento della valutazione della capacità operativa degli elementi di manovra della nave e dei suoi sistemi d’arma, tra cui i sistemi antiaerei, antisommergibili e siluri, e la consegna della nave alla Marina entro la scadenza stabilita; l’accelerazione della costruzione di un altro cacciatorpediniere destinato all’anniversario della fondazione del Partito quest’anno; e il rafforzamento e la creazione dell’infrastruttura della base navale”, prosegue poi l’agenzia nordcoreana.

Kim Ju Ae ha accompagnato il padre in numerosi eventi importanti, dalla fine del 2022. L’agenzia di spionaggio sudcoreana ha valutato il mese scorso che Kim Jong Un era vicino a designarla come sua erede.

KCNA ha affermato che i missili hanno colpito isole bersaglio al largo della costa occidentale della Corea del Nord. Kim Jong Un ha affermato che i lanci avevano lo scopo di dimostrare la posizione strategica offensiva della Marina e di familiarizzare le truppe con il fuoco.

Kim ha assistito personalmente a simili lanci di missili da crociera dal Choe Hyon la scorsa settimana, ma sua figlia non era presente. I lanci di missili di martedì sono avvenuti dopo l’inizio delle esercitazioni militari primaverili USA-Corea del Sud, che la Corea del Nord considera una prova generale di invasione.

Martedì, la sorella di Kim Jong Un e alto funzionario del partito, Kim Yo Jong, ha avvertito che le esercitazioni rivelano ancora una volta la “inveterata ripugnanza” di Stati Uniti e Corea del Sud nei confronti della Corea del Nord. Ha affermato che la Corea del Nord “convincerà i nemici della nostra deterrenza bellica”.

L’esercitazione USA – Corea del Sud “Scudo della Libertà”, della durata di 11 giorni e iniziata lunedì, è in gran parte un’esercitazione simulata al computer per i posti di comando e sarà accompagnata da un programma di addestramento sul campo. La Corea del Nord reagisce spesso alle due serie di addestramenti con i propri test sulle armi.

Tommaso Dal Passo

