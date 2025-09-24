COREA DEL NORD. Nonostante i cari ricordi di Trump, Kim non rinuncia al nucleare

Kim Jong Un ha affermato che non c’è motivo di evitare i colloqui con gli Stati Uniti se Washington smette di insistere affinché il suo Paese rinunci alle armi nucleari, ma che non abbandonerà mai l’arsenale nucleare per porre fine alle sanzioni, secondo quanto riportato dai media statali.

“Personalmente, conservo ancora bei ricordi del presidente degli Stati Uniti (Donald) Trump”, ha dichiarato il leader nordcoreano domenica all’Assemblea Suprema del Popolo, secondo quanto riportato da KCNA.

I commenti di Kim giungono mentre il nuovo governo liberale di Seul esorta Trump a prendere l’iniziativa di riaprire il dialogo con Kim, sei anni dopo il fallimento di tutti i colloqui di pace con Pyongyang a causa delle sanzioni e dello smantellamento nucleare. “Se gli Stati Uniti abbandonano l’assurda ossessione di denuclearizzarci e accettano la realtà, e desiderano una vera coesistenza pacifica, non c’è motivo per cui non dovremmo sederci a un tavolo con gli Stati Uniti”, ha affermato Kim, riporta Reuters.

È la prima volta che Kim menziona Trump per nome dall’insediamento del presidente degli Stati Uniti a gennaio; è un’apertura, l’invito di Kim a Trump a ripensare la politica statunitense sulla denuclearizzazione, il che implica che se gli Stati Uniti abbandonassero la denuclearizzazione, lui potrebbe sedersi faccia a faccia con Trump.

Le parole calorose di Kim nei confronti di Trump erano in contrasto con la sua netta affermazione che non rinuncerà mai alle armi nucleari né si impegnerà in un dialogo con la Corea del Sud, che ha designato come suo principale nemico.

Per la Corea del Nord, costruire armi nucleari per salvaguardare la propria sicurezza dalle gravi minacce provenienti da Stati Uniti e Corea del Sud era una questione di sopravvivenza, ha affermato Kim, elencando una serie di esercitazioni militari regolari degli alleati che, a suo dire, si erano evolute in esercitazioni per la guerra nucleare.

Il presidente sudcoreano Lee Jae Myung ha dichiarato che la Corea del Nord sta costruendo dalle 15 alle 20 bombe nucleari all’anno e che qualsiasi accordo che bloccasse tale produzione sarebbe stato un passo utile verso lo smantellamento definitivo del programma.

Kim ha respinto senza mezzi termini qualsiasi piano graduale, affermando che le recenti aperture di Washington e Seul al dialogo erano insincere perché il loro intento fondamentale di indebolire il Nord e distruggere il suo regime era rimasto invariato, e che il piano graduale di Lee ne era la prova. “Il mondo sa già benissimo cosa fanno gli Stati Uniti dopo aver costretto un paese a rinunciare alle sue armi nucleari e a disarmarle”, ha detto Kim. “Non rinunceremo mai alle nostre armi nucleari”.

Kim ha affermato che le sanzioni sono state “un’esperienza di apprendimento” e hanno reso il suo paese più forte e resiliente. La Corea del Nord è sottoposta a sanzioni ed embargo sulle armi da parte delle Nazioni Unite fin dal suo primo test nucleare nel 2006. Ma mentre le sanzioni hanno ridotto i finanziamenti per lo sviluppo militare, Pyongyang ha continuato a fare progressi nella costruzione di armi nucleari e missili balistici.

Tommaso Dal Passo

