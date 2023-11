COREA DEL NORD. Nepal addio

La Corea del Nord ha deciso di chiudere la sua ambasciata in Nepal, l’ultima di una serie di mosse del regime volto a chiudere le missioni diplomatiche a causa apparentemente di difficoltà economiche aggravate dalla crisi economica. generata dalle sanzioni.

Un consigliere per le relazioni estere del primo ministro nepalese Pushpa Kamal Dahal ha affermato che il Nord ha preso la decisione in linea con il suo “cambiamento di priorità” e con la “profonda crisi finanziaria”, riporta Kathmandu Post, aggiungendo che d’ora in poi l’ambasciata nordcoreana a Nuova Delhi si occuperà degli affari diplomatici.

La Corea del Nord ha stabilito rapporti diplomatici con il Nepal nel 1974 e nello stesso anno ha aperto la sua missione a Kathmandu. Pyongyang ha recentemente comunicato ai rispettivi Paesi la chiusura delle sue ambasciate in Angola, Spagna e Uganda, mentre Pechino ha confermato la decisione di Pyongyang di ritirarsi da Hong Kong.

Il ministero dell’Unificazione della Corea del Sud, che gestisce gli affari intercoreani, ha attribuito la mossa all’economia vacillante del Nord.

Secondo ex diplomatici nordcoreani che hanno disertato in Corea del Sud, invece di ricevere fondi da Pyongyang, le missioni diplomatiche del Nord sono note per assicurarsi fondi per operazioni attraverso il commercio illecito e attività commerciali e inviare rimesse al loro paese d’origine, riporta Yonhap.

La Corea del Nord ha affermato che la sua mossa di chiudere diverse missioni diplomatiche ha lo scopo di riorganizzare in modo efficiente la sua capacità diplomatica.

Pyongyang ha chiuso le sue ambasciate in Angola, Spagna e Uganda, mentre Pechino ha confermato la decisione di Pyongyang di ritirarsi da Hong Kong: ”Stiamo conducendo operazioni per ritirare e istituire missioni diplomatiche in conformità con il mutato contesto globale e la politica diplomatica nazionale”, ha detto un portavoce del ministero degli Esteri del Nord nei commenti pubblicati sul sito web del ministero.

Il portavoce, che non ha specificato quali paesi saranno interessati dal piano, ha affermato che tale mossa fa parte delle “normali” attività di un “paese sovrano” per riorganizzare e gestire la propria capacità diplomatica per l’interesse nazionale.

Lucia Giannini

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/