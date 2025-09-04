COREA DEL NORD. Neanche un capello di Kim per l’intelligence straniera

Dopo l’incontro tra Kim Jong Un e il presidente russo Vladimir Putin a Pechino, i membri dello staff nordcoreano hanno accuratamente pulito gli oggetti toccati dal leader supremo del Paese, in quello che gli analisti definiscono parte di una serie di misure di sicurezza volte a contrastare le spie straniere.

Nonostante l’apparente amicizia tra Kim e Putin, le riprese hanno mostrato le misure straordinarie adottate dal regime per nascondere qualsiasi indizio sulla salute di Kim.

In un post su Telegram, il giornalista del Cremlino Alexander Yunashev ha condiviso un video in cui due membri dello staff di Kim pulivano meticolosamente la stanza nella capitale cinese dove Kim e Putin si erano incontrati per più di due ore.

Lo schienale e i braccioli della sedia sono stati strofinati e anche un tavolino da caffè accanto alla sedia di Kim è stato pulito. Anche il bicchiere di Kim è stato rimosso. “Dopo la conclusione dei negoziati, il personale che accompagnava il capo della RPDC ha accuratamente distrutto ogni traccia della presenza di Kim”, ha detto il giornalista, riporta Reuters.

Dopo i colloqui nella stanza, Kim e Putin hanno sorseggiato un tè e si sono salutati calorosamente.

Come nei precedenti viaggi all’estero, Kim ha portato la sua toilette su un caratteristico treno verde che lo ha portato a Pechino per nascondere indizi sulla sua salute, riporta Nikkei, citando le agenzie di intelligence sudcoreane e giapponesi.

Tali misure sono un protocollo standard fin dall’epoca del predecessore di Kim, suo padre Kim Jong Il: tutto serve a impedire che un’agenzia di intelligence straniera, anche se amica, acquisisca campioni di Dna e lo analizzi per avere informazioni sulle condizioni mediche di Kim Jong Un.

Nel 2019, dopo un vertice ad Hanoi con Donald Trump, le guardie di Kim hanno ripulito il pavimento della sua camera d’albergo per ore, portando fuori oggetti, tra cui il materasso.

Inoltre, il team di Kim pulisce meticolosamente gli oggetti prima che lui li usi.

Durante il suo incontro del 2018 con l’allora presidente sudcoreano Moon Jae-in, le guardie di sicurezza nordcoreane hanno spruzzato una sedia e una scrivania con del disinfettante e le hanno pulite prima che Kim si sedesse.

Prima di sedersi a un altro vertice con Putin nel 2023, il suo team di sicurezza ha pulito la sua sedia con del disinfettante e ha controllato attentamente che fosse sicura, con un metal detector.

Lucia Giannini

