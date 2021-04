COREA DEL NORD. Le carceri cinesi sono piene di disertori nordcoreani. Pyongyang non li vuole

Le strutture di detenzione per i disertori nordcoreani catturati in Cina sono, secondo quanto riporta Daily NK, piene. Gli arresti dei disertori nordcoreani sono aumentati perché un numero maggiore di nordcoreani attraversa il confine a causa delle difficoltà economiche. Tuttavia, le autorità nordcoreane si sono rifiutate di rispettare la richiesta della Cina di estradare i disertori in patria in nome della prevenzione del Covid-19.

«La polizia cinese ha arrestato sempre più disertori in Cina dall’inizio dell’anno scorso, quindi le strutture di detenzione a Dandong sono piene (…) Un numero insolitamente alto di nordcoreani ha attraversato il confine con la Cina l’anno scorso e all’inizio di quest’anno», riporta Daily NK.

Le autorità nordcoreane hanno recentemente installato telecamere di sorveglianza e recinzioni elettriche lungo il confine per prevenire le defezioni. Mentre il Covid-19 continuava a diffondersi, le autorità hanno anche istruito le guardie di confine ad aprire il fuoco su chiunque entrasse nella zona di confine senza permesso.

Nonostante il controllo sempre più rigoroso, i nordcoreani hanno continuato a attraversalo in direzione Cina: «Anche se i soldati nordcoreani sparano contro di loro, la gente attraversa il confine perché ha fame (…) Qui in Cina stanno dicendo che la situazione alimentare in Corea del Nord è brutta come il periodo della carestia» a metà e fine anni Novanta del Novecento.

I nordcoreani che vivono nelle regioni di confine e che si affidano principalmente al commercio e al contrabbando per guadagnarsi da vivere, stanno vivendo gravi difficoltà finanziarie a causa del blocco del confine. La gente normale sta anche soffrendo per le frequenti chiusure in tutta la città e gli ordini di auto-quarantena a casa. Oltre ai normali cittadini nordcoreani, la polizia cinese ha persino sorpreso le guardie di confine nordcoreane nell’atto di attraversare il confine per motivi economici.

Una delle vie principali utilizzate dai frontalieri è la diga di Supung, situata a monte del fiume Yalu: molti attraversano il confine usando questo percorso relativamente più facile perché il fiume si congela a causa delle gelide temperature invernali della regione, rendendo possibile l’attraversamento.

Dopo aver capito che i nordcoreani stavano usando la diga per attraversare la Cina, il governo cinese ha iniziato a usare barche per rompere il ghiaccio sul fiume lo scorso inverno nel tentativo di fermare i passaggi di confine.

Le autorità nordcoreane hanno aggiunto anche più barriere alle recinzioni di filo spinato esistenti con l’obiettivo di prevenire le defezioni.

Nel frattempo, la prevenzione da Covid-19 è la ragione per cui continuano a rifiutare la richiesta della Cina di estradare i disertori nordcoreani. Oltre a rifiutare di accettare i disertori estradati, le autorità nordcoreane hanno anche ritardato il ritorno dei nordcoreani che lavorano in Cina a causa delle preoccupazioni sempre per per la diffusione del Covid-19.

Lucia Giannini