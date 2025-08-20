COREA DEL NORD. La Zarina sbatte la porta in faccia a Seul

La sorella del leader nordcoreano Kim Jong Un ha nuovamente criticato gli sforzi della Corea del Sud per migliorare i rapporti, secondo quanto riportato mercoledì dai media statali, affermando che il suo Paese non accetterà mai Seul come partner diplomatico.

Le dichiarazioni di Kim Yo Jong rientrano in una tradizione di linguaggio aggressivo durante le esercitazioni militari in corso tra Corea del Sud e Stati Uniti, che il Nord ha a lungo denunciato come prove generali di invasione, ma riflettono anche un cambiamento nell’approccio di Pyongyang nei confronti del suo rivale, riporta AP.

Suo fratello ha spostato la sua attenzione su Mosca e l’anno scorso ha dichiarato che la Corea del Nord stava abbandonando gli obiettivi di lunga data di un’unificazione pacifica con la Corea del Sud. Ha ordinato la riscrittura della Costituzione per dichiarare il Sud un nemico permanente.

Dopo il fallimento di un vertice del 2019 con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump durante il suo primo mandato, Kim Jong Un ha raddoppiato le sue ambizioni nucleari, abbracciando al contempo l’idea di una “nuova Guerra Fredda”.

A Seul, l’ex presidente Yoon Suk Yeol, dopo il suo insediamento nel 2022, ha risposto ampliando le esercitazioni militari con Washington e Tokyo e cercando maggiori garanzie sulla deterrenza nucleare degli Stati Uniti.

Ma il nuovo presidente della Corea del Sud, Lee Jae Myung, che ha sostituito Yoon dopo che era stato rimosso, ha spinto per rilanciare il dialogo tra le due Coree sin dal suo insediamento a giugno.

Lee ha affermato in un discorso di venerdì che il suo governo rispetta l’attuale sistema nordcoreano e “non perseguirà alcuna forma di unificazione tramite assorbimento e non ha alcuna intenzione di impegnarsi in atti ostili”.

Ma Kim Yo Jong ha affermato che i gesti di pace di Seul nascondono una “sinistra intenzione” di incolpare Pyongyang per le relazioni tese. Ha definito le esercitazioni militari “sconsiderate” tra Corea del Sud e Stati Uniti una prova dell’ostilità di Seul, hanno riferito mercoledì i media statali.

Kim ha dichiarato ai funzionari del Ministero degli Esteri durante una riunione di martedì che la riconciliazione con il Sud non sarebbe mai avvenuta e li ha esortati a perseguire “contromisure adeguate” contro Seul, che ha definito lo “stato più ostile” e un “cane fedele” degli Stati Uniti.

Un tempo considerata dal Nord come un utile intermediario per ottenere concessioni da Washington, la Corea del Sud è ora vista da Pyongyang come un ostacolo regionale ai suoi tentativi di ritagliarsi un ruolo più importante negli affari mondiali.

In risposta agli ultimi commenti di Kim Yo Jong, il Ministero dell’Unificazione della Corea del Sud, che gestisce gli affari intercoreani, ha affermato che il governo di Lee continuerà a intraprendere “misure proattive per la pace” e ha chiesto rispetto reciproco tra i due Paesi.

Lunedì, Kim Jong Un ha anche criticato le esercitazioni militari sudcoreane-statunitensi e ha promesso una rapida espansione delle sue forze nucleari, ispezionando la sua nave da guerra più avanzata, dotata di sistemi nucleari.

L’invasione dell’Ucraina da parte della Russia ha creato l’opportunità di avvicinarsi a Mosca, cui ha fornito migliaia di soldati e ingenti forniture di equipaggiamento militare.

Con il suo allineamento con la Russia sempre più stretto, la Corea del Nord è diventata più attiva anche negli affari internazionali al di fuori della penisola coreana, rilasciando dichiarazioni sui conflitti in Medio Oriente e sulle questioni relative allo Stretto di Taiwan.

Durante la riunione di politica estera di martedì, Kim Yo Jong ha insinuato che Pyongyang cerca di competere diplomaticamente con Seul, affermando che il Sud “non avrà nemmeno un ruolo subordinato nell’arena diplomatica regionale”, che, ha insistito, sarà incentrata sul Nord.

Tommaso Dal Passo

