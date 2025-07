COREA DEL NORD. La Zarina chiude alle aperture di Seul e punta su Mosca

La “zarina” nordcoreana Kim Yo Jong, sorella di Kim Jong Un, ha respinto le aperture del nuovo governo liberale sudcoreano, affermando lunedì che la sua “cieca fiducia” nell’alleanza del Paese con gli Stati Uniti e l’ostilità nei confronti della Corea del Nord non lo rendono diverso dal suo predecessore conservatore.

I commenti di Kim Yo Jong implicano che la Corea del Nord, ora tesa a espandere la cooperazione con la Russia, non veda la necessità di riprendere la diplomazia con la Corea del Sud e gli Stati Uniti a breve. Gli esperti affermano che probabilmente spera di creare una spaccatura tra Seul e Washington, riporta AP. “Chiariamo ancora una volta la posizione ufficiale: indipendentemente dalla politica adottata e dalla proposta avanzata a Seul, non abbiamo alcun interesse e non c’è né un motivo per incontrarci né una questione da discutere”, ha dichiarato Kim Yo Jong in una dichiarazione diffusa dai media statali.

Si tratta della prima dichiarazione ufficiale della Corea del Nord sul governo del presidente sudcoreano Lee Jae Myung, entrato in carica all’inizio di giugno con la promessa di migliorare i compromessi rapporti con la Corea del Nord.

Il governo di Lee ha interrotto le trasmissioni anti-Pyongyang in prima linea, ha adottato misure per vietare agli attivisti di far volare palloni con volantini di propaganda oltre il confine e ha rimpatriato i nordcoreani che erano stati portati a sud su barche di legno mesi prima.

La Corea del Nord ha evitato i colloqui con la Corea del Sud e gli Stati Uniti da quando la diplomazia nucleare del leader Kim Jong Un con il presidente Donald Trump è fallita nel 2019 a causa di controversie sulle sanzioni internazionali. Da allora, la Corea del Nord si è concentrata sulla costruzione di armi nucleari più potenti contro i suoi rivali e ha dichiarato un sistema ostile a “due stati” nella penisola coreana per interrompere le relazioni con la Corea del Sud.

Seppure Kim Yo Jong abbia definito le iniziative di Lee “sforzi sinceri” per sviluppare i legami, ha poi affermato che il nuovo governo sta ancora tramando per “restare nello scontro” con la Corea del Nord. Ha menzionato le imminenti esercitazioni militari estive tra Corea del Sud e Stati Uniti, che la Corea del Nord considera una prova generale di invasione.

Lee ha affermato che è importante ripristinare la fiducia tra le due Coree incontrando il Ministro dell’Unificazione Chung Dong-young e chiedendogli cosa pensasse dell’ultima dichiarazione nordcoreana. Chung, il cui incarico lo rende il massimo funzionario sudcoreano per la Corea del Nord, ha poi dichiarato ai giornalisti che intende proporre a Lee che la Corea del Sud e gli Stati Uniti “aggiustino” le loro esercitazioni militari.

Le dichiarazioni di Chung, che potrebbero comportare una riduzione dell’addestramento tra Corea del Sud e Stati Uniti per convincere la Corea del Nord a tornare ai colloqui, probabilmente susciteranno forti critiche da parte dei conservatori, che sostengono l’ampliamento dell’addestramento tra Corea del Sud e Stati Uniti per far fronte all’avanzata del programma nucleare nordcoreano.

Secondo il Korea Research Institute for National Strategy di Seul, la dichiarazione di Kim Yo Jong dimostra che la Corea del Nord sta aspettando che la Corea del Sud abbandoni l’alleanza con gli Stati Uniti. Kim probabilmente vede pochi vantaggi nell’interlocuzione con la Corea del Sud, poiché non può riavviare i progetti economici che in precedenza hanno beneficiato la Corea del Nord finché le sanzioni internazionali rimarranno in vigore.

La Corea del Nord ha costruito una cooperazione con la Russia, inviando truppe e armi convenzionali in Ucraina e probabilmente ricevendo in cambio assistenza economica. Dall’inizio del suo secondo mandato a gennaio, Trump si è ripetutamente vantato dei suoi legami personali con Kim Jong Un e ha espresso l’intenzione di riprendere la diplomazia con lui. Ma la Corea del Nord non ha risposto pubblicamente all’apertura di Trump.

Si può ipotizzare che la dichiarazione di Kim Yo Jong fosse diretta a un pubblico interno nel tentativo di promuovere l’orgoglio nazionale. Tuttavia, c’è un limite a ciò che la Corea del Nord può ottenere dalla Russia, e Pyongyang potrebbe cambiare rotta in occasione di un’importante riunione del Partito dei Lavoratori al potere, che si terrà probabilmente a gennaio, afferma il One Korea Center.

Lucia Giannini

