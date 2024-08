COREA DEL NORD. La Generazione Z sfida la censura cyber di Kim Jong Un

Nonostante i rigidi controlli, i giovani nordcoreani cercano sempre più competenze informatiche e di tecnologia dell’informazione, spinti dalla curiosità per il mondo esterno.

Stando a quanto riporta il Daily NK ,”c’è un notevole aumento di giovani che cercano di apprendere competenze informatiche e di tecnologia dell’informazione nelle grandi città come Chongjin”, questa tendenza sarebbe causata dallo stretto controllo del governo sull’accesso alle informazioni esterne.

A Chongjin, alcuni giovani pagano segretamente degli esperti per imparare come aggirare i controlli governativi e accedere a video illegali. Altri formano piccoli gruppi di studio clandestini per acquisire competenze informatiche e di tecnologia dell’informazione.

Anche gli adolescenti stanno attivamente perseguendo la programmazione informatica e la tecnologia di rete, condividendo discretamente le loro conoscenze con i coetanei.

Dalla fine del 2020, la Corea del Nord ha punito severamente la diffusione di contenuti stranieri, tra cui fiction, film e musica sudcoreani, ai sensi della “Legge sul rifiuto dell’ideologia e della cultura reazionaria”. Ciò ha notevolmente intimidito le persone, in particolar modo i membri curiosi della più giovane generazione, con frequenti segnalazioni di adolescenti e giovani adulti che hanno ricevuto pesanti condanne per aver guardato film sudcoreani.

Nonostante queste misure severe, il desiderio tra i giovani di accedere a contenuti stranieri e nuove informazioni culturali rimane alto: ”I giovani hanno probabilmente assistito alle conseguenze di essere stati sorpresi a guardare film sudcoreani almeno due volte (…) Eppure cercano ancora modi per guardarli eludendo il controllo dello Stato”.

Ciò ha portato a un aumento dei giovani che imparano competenze informatiche per accedere in modo sicuro a informazioni esterne di recente. Questo fenomeno è nato dalle voci secondo cui alcuni esperti di computer stavano vedendo video sudcoreani eludendo il rilevamento.

“Imparare queste competenze va oltre la semplice istruzione (…) Si tratta di soddisfare i desideri culturali. Con competenze tecniche, possono scaricare programmi non approvati e apprendere la cultura straniera senza lasciare tracce, evitando di essere rilevati”, prosegue Daily NK.

Maddalena Ingrao

