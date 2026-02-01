COREA DEL NORD. Kim visita il confine con la Cina, troppe volte. Arrestati molti utenti di telefonia cinese 

Le frequenti visite del leader nordcoreano Kim Jong Un alla più grande serra della Corea del Nord, costruita in una zona di Sinuiju devastata dalle inondazioni dell’estate 2024, sono diventate un serio problema per gli utenti di telefoni cellulari di fabbricazione cinese in questa zona di confine. Il rafforzamento della sicurezza e del monitoraggio del segnale ha costretto molti utenti di telefonia mobile illegale a nascondersi.

“Le ripetute visite del leader al cantiere del complesso di serre di Sinuiju dopo le inondazioni del 2024 hanno costretto gli utenti di telefonia mobile cinesi a Sinuiju a mantenere un basso profilo. Il segnale telefonico viene costantemente monitorato a una scala completamente diversa da prima”, ha dichiarato al Daily NK una fonte. “Le conseguenze di questa intensificata campagna di sorveglianza del segnale stanno diventando evidenti. Ex utenti di telefonia mobile cinesi hanno iniziato a scomparire e ora non si sa più dove si trovino”, ha affermato la fonte.

Data la sua posizione al di là del confine con Dandong, nella provincia cinese di Liaoning, Sinuiju è un centro di scambi commerciali tra Corea del Nord e Cina. Di conseguenza, un discreto numero di residenti di Sinuiju utilizza telefoni cinesi per contattare il mondo esterno e organizzare operazioni di contrabbando o rimesse.

Questi utenti telefonici hanno svolto un ruolo fondamentale nella società chiusa della Corea del Nord, ma ora sono stati costretti a interrompere le loro attività a causa delle frequenti visite di Kim in città.

Dopo aver partecipato alla cerimonia di inaugurazione del complesso di serre di Sinuiju nel febbraio 2025, Kim vi è tornato quasi una volta al mese nella seconda metà dell’anno, con visite in agosto, settembre, ottobre e novembre. Il complesso rimane nel suo cuore, ed è stato la sede della sua prima visita ufficiale nel 2026.

Con Kim che ha condotto non meno di cinque sessioni di orientamento in loco a Sinuiju in un solo anno, la sicurezza in città è stata rafforzata. Durante questo processo, gli utenti cinesi di telefonia mobile che erano soliti comunicare con persone oltre confine sono diventati un bersaglio primario degli agenti della sicurezza statale nordcoreana, ha spiegato la fonte: ”Il semplice fatto di possedere un mezzo per comunicare con la Cina è ora considerato un rischio, piuttosto che un vantaggio. Poiché le autorità hanno intensificato il monitoraggio e le misure di controllo in occasione delle visite di Kim, gli utenti cinesi di telefonia mobile vengono ripetutamente indagati dagli uffici della sicurezza statale (…) “Si dice che nell’ultimo anno siano state arrestate più persone che nel decennio precedente. Gli utenti cinesi di telefonia mobile vivono nella paura perché non si sa quando o come si potrebbe essere catturati”.

Dato che le visite ufficiali di Kim sono avvolte nel segreto, gli agenti dei servizi di sicurezza statali non sono in grado di avvisare gli utenti cinesi di telefonia mobile come spesso accadeva in passato. Ciò significa che gli utenti cinesi di telefonia mobile non hanno modo di sapere quando devono prestare particolare attenzione.

La paura di essere scoperti è aggravata dal fatto che tangenti o conoscenze non sono sufficienti a tirarsi fuori dai guai in questioni direttamente legate alla sicurezza del leader supremo.

Date queste circostanze, gli utenti di telefonia mobile cinesi hanno apparentemente interrotto le loro attività commerciali e si stanno nascondendo per evitare di essere catturati: ”Dato che i broker di rimesse sono introvabili, il flusso di denaro si è bloccato. È improbabile che queste persone riprendano il loro normale livello di attività per un po’ di tempo, anche dopo la cerimonia del taglio del nastro per il complesso di serre di Sinuiju”.

“Questa ex area selvaggia è stata a tutti gli effetti trasformata in un’isola dal potenziale prezioso per guidare lo sviluppo regionale e migliorare le condizioni materiali delle persone”, ha affermato Kim durante la sua visita in loco, esprimendo grande soddisfazione per la costruzione della grande serra. Ma gli abitanti di Sinuiju, a quanto pare, sono meno impressionati.

Luigi Medici

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/