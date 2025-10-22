COREA DEL NORD. Kim saluta Trump con una salva di missili balistici

La Corea del Nord ha effettuato mercoledì un lancio multiplo di missili balistici a corto raggio, ha dichiarato l’esercito sudcoreano, una settimana prima dell’incontro APEC dei leader dell’Asia-Pacifico in Corea del Sud.

Si è trattato del primo lancio di missili balistici da maggio da parte di Pyongyang, che ha sfidato il divieto imposto dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite su queste armi, riporta Reuters. Si è trattato anche del primo lancio di questo tipo da quando Lee Jae Myung è stato eletto presidente in Corea del Sud, con una piattaforma di dialogo con la Corea del Nord.

Lee e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump dovrebbero incontrarsi in Corea del Sud la prossima settimana in occasione di un vertice del forum per la Cooperazione Economica Asia-Pacifico (APEC). Trump dovrebbe anche incontrare il presidente cinese Xi Jinping. La Corea del Sud ha rilevato diversi proiettili, ritenuti missili balistici a corto raggio, lanciati da un’area vicino alla capitale nordcoreana Pyongyang, in direzione nord-est, mercoledì mattina presto, ha dichiarato lo Stato Maggiore Congiunto in una nota.

Lee e Trump hanno discusso l’idea di provare a incontrare il leader nordcoreano Kim Jong Un durante la visita del presidente americano in Corea del Sud, ma Pyongyang non ha ancora risposto pubblicamente all’idea.

Funzionari statunitensi hanno preso in considerazione, ma non hanno mai confermato, un viaggio nella zona demilitarizzata (DMZ) che separa le due Coree, secondo una fonte vicina ai colloqui.

La Corea del Sud ha sospeso le visite alla Joint Security Area (JSA) presso il villaggio di confine intercoreano di Panmunjom fino all’inizio di novembre, ma non ha confermato alcun piano per un incontro con Kim.

Trump e Kim hanno tenuto tre vertici durante il primo mandato di Trump, dal 2017 al 2021, e si sono scambiati una serie di lettere che Trump ha definito “bellissime”, prima che lo sforzo diplomatico senza precedenti si infrangesse a causa delle richieste degli Stati Uniti a Kim di rinunciare alle armi nucleari.

A settembre, Kim ha espresso “cari ricordi” di Trump, affermando che non c’era motivo di evitare i colloqui con gli Stati Uniti se Washington avesse smesso di insistere affinché il suo Paese rinunciasse alle armi nucleari, ma che non avrebbe mai abbandonato l’arsenale nucleare per porre fine alle sanzioni.

La Corea del Nord, dotata di armi nucleari, ha costantemente potenziato le sue capacità missilistiche nell’ultimo decennio, sfidando le molteplici sanzioni delle Nazioni Unite, avendo testato il lancio di missili balistici a lungo raggio con una gittata potenziale tale da colpire la terraferma degli Stati Uniti se lanciati su una traiettoria calibrata a tale scopo. L’esercito sudcoreano ha affermato di aver rilevato movimenti prima del lancio, quindi di aver tracciato i proiettili dopo il lancio e di aver percorso circa 350 km, ha affermato l’esercito. I missili sembrano essere caduti nell’entroterra.

Il nuovo Primo Ministro giapponese Sanae Takaichi ha affermato che il lancio del missile nordcoreano non ha avuto alcun impatto sulla sicurezza del Giappone e che Tokyo sta condividendo informazioni in tempo reale con gli Stati Uniti.

La Corea del Nord ha lanciato missili balistici per l’ultima volta l’8 maggio, quando ha lanciato diversi missili a corto raggio dalla sua costa orientale. Pyongyang ha presentato il suo ultimo missile balistico intercontinentale questo mese durante una parata alla quale ha partecipato il premier cinese.

Luigi Medici

