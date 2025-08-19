COREA DEL NORD. Kim punta sulle deterrenza nucleare marittima 

Kim Jong Un ha visitato il cacciatorpediniere Choe Hyon il 18 agosto informandosi sui test operativi integrati del sistema d’arma della nave, nonché sull’addestramento e sulle condizioni di vita a bordo del cacciatorpediniere.

Kim ha fissato gli obiettivi relativi alle qualifiche militari e tecniche che i marinai devono raggiungere per poter operare sul nuovo cacciatorpediniere ed ha espresso il suo punto di vista sul metodo di addestramento per raggiungerli, riporta Kcna.

Il leader nordcoreano ha ricevuto un rapporto sul processo di collaudo parziale di ciascun sistema di armamento della nave e sullo stato del sistema operativo integrato, e ha espresso soddisfazione per il fatto che gli importanti compiti di modernizzazione e di armamento della nostra Marina con armi nucleari stiano procedendo passo dopo passo come previsto.

La valutazione delle prestazioni e delle capacità operative della nave, avverrà quindi a ottobre, prosegue l’agenzia nordcoreana.

Inoltre Kim è stato informato sullo stato attuale e sui piani futuri del terzo nuovo cacciatorpediniere multiruolo, classe “Choi Hyon”, attualmente in costruzione presso il cantiere navale di Nampo, incontrandosi con tecnici ed esperti del settore della cantieristica navale.

Kimha affermato: ”Lo sviluppo radicale delle capacità operative della nostra Marina, responsabile delle missioni in settori chiave della difesa nazionale, è un compito nazionale di fondamentale importanza che non può essere trascurato nemmeno per un momento, sia dal punto di vista dello sviluppo delle forze armate della Repubblica, sia dal punto di vista della scienza militare basata sulle caratteristiche geopolitiche specifiche del nostro Paese”.

Per il leader nordcoreano, “il contesto di sicurezza in cui si trova il nostro Paese sta diventando ogni giorno più serio e che la situazione creata richiede cambiamenti epocali e rapidi nella teoria e nella pratica militare esistenti e un’espansione radicale degli armamenti nucleari”.

Ha poi ricordato che “le esercitazioni militari congiunte tra Stati Uniti e Corea del Sud, che si svolgono nuovamente da oggi, sono una chiara espressione della loro posizione, che dimostra chiaramente la loro intenzione di essere quanto più ostili e conflittuali possibile nei confronti della Repubblica Popolare Democratica di Corea, e ha sottolineato che la crescente collusione militare e le dimostrazioni militari tra Stati Uniti e Corea del Sud sono l’espressione più evidente della loro intenzione di provocare la guerra e sono la fonte della distruzione del clima di pace e sicurezza nella regione”.

“Queste esercitazioni militari, che sono da tempo una consuetudine, non sono mai state esenti da carattere provocatorio e pericolo, ma la loro gravità è ulteriormente aumentata di recente a causa della caratteristica di tentare collusioni militari che coinvolgono elementi nucleari, e che questa situazione in continua evoluzione richiede che rispondiamo con cambiamenti attivi e radicali”.

Ha affermato che “apporteremo continuamente cambiamenti significativi e epocali nello status e nelle attività della Marina della Repubblica, che difende il nucleo della nostra sovranità nazionale, attraverso una lotta e uno sforzo incessanti, e che la nostra Marina diventerà una forza affidabile che svolgerà un ruolo determinante nella formazione della forza nucleare statale e nel dominio dell’uso nucleare nel prossimo futuro, il che significa che la nostra potenza navale sarà più adatta a portare avanti la strategia di difesa nazionale e a esercitare la deterrenza bellica (…) il mezzo e la garanzia più affidabili e fermi per gestire e mantenere l’ambiente di sicurezza regionale e proteggere in modo incrollabile la sovranità e la sicurezza del Paese è far sì che il nemico ci tema e che non ci saranno cambiamenti nelle nostre opinioni sulla gestione della situazione e sulla strategia di difesa nazionale (…) continueranno senza dubbio ad essere adottate misure significative per lo sviluppo accelerato delle capacità di difesa nazionale e che la nostra ferma volontà e capacità di salvaguardare la sovranità e la sicurezza del Paese si esprimeranno attraverso azioni concrete”.

Luigi Medici

