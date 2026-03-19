COREA DEL NORD. Kim mette mano alla capitale: Pyongyang si ammoderna 

La Corea del Nord ha avviato un nuovo progetto per modernizzare la sua capitale, Pyongyang, dopo che il leader Kim Jong-un, durante il congresso del partito al potere svoltosi il mese scorso, si è impegnato a trasformare Pyongyang in una città globale, secondo quanto riportato mercoledì dai media statali.

Un’esposizione di attrezzature edili e un evento per la presentazione dei relativi veicoli si sono tenuti il ​​giorno precedente per la quinta fase del progetto di costruzione nel distretto di Hwasong a Pyongyang, ha riferito la Korea Central News Agency, KCNA.

Il distretto di Hwasong è una zona residenziale recentemente riqualificata, dove sono state costruite complessivamente 40.000 unità abitative attraverso quattro progetti di costruzione consecutivi sotto la guida di Kim tra il 2022 e il 2025, riporta Yonhap.

La quinta fase di costruzione è stata inaugurata il mese scorso, alla presenza di Kim, e in occasione del successivo congresso del partito al potere, il leader ha ordinato che la città venga sviluppata in un’unità amministrativa modello con funzioni politiche, economiche e culturali perfette.

Kim ha anche affermato che i progetti pertinenti devono essere portati avanti senza sosta per trasformare Pyongyang in una “grande città dotata delle caratteristiche di una città globale”.

Choson Sinbo, un quotidiano filo-nordcoreano con sede in Giappone, ha affermato in un recente articolo che la Corea del Nord entrerà in una nuova fase di profonda riqualificazione del paesaggio urbano della capitale, descrivendo i quattro progetti precedenti a Hwasong come mirati principalmente a soddisfare il fabbisogno abitativo.

Di interesse è vedere come KCNA racconta l’evento: “ Le nuove strade del distretto di Hwasong, dove la quarta fase di costruzione di 10.000 unità abitative è stata completata grazie alla grande visione e alla guida energica del rispettato compagno Kim Jong Un , brulicano giorno dopo giorno dell’emozione e della gioia profonda dei residenti che sono venuti a godere della civiltà socialista.

A Pyongyang, funzionari del partito e del governo, insieme agli operai edili, si sono congratulati con i nuovi proprietari di casa che si trasferivano nelle loro abitazioni, stringendo al petto i permessi di soggiorno.

Gli operai, entrando nelle loro nuove case, non riuscivano a contenere la profonda emozione e l’entusiasmo mentre si guardavano intorno in ogni angolo dell’abitazione, che traboccava di amore genitoriale.

Lim Chun-sil, che ha offerto un mazzo di fiori al rispettato Maresciallo durante la significativa cerimonia di completamento, ha affermato che grazie al nostro Maresciallo, che considera il popolo come il paradiso, anche una famiglia ordinaria come la nostra ha potuto ricevere una casa così meravigliosa gratuitamente.

La veterana di guerra Ri Hye-suk ha dichiarato di essere venuta a fondare una nuova casa nel distretto di Hwasong, splendidamente costruito come strada ideale per la gente grazie all’amore sconfinato del rispettato Maresciallo, e ha espresso la sua determinazione a compiere il dovere della generazione vittoriosa, portando lustro al nostro grato sistema per le generazioni a venire.

Yoo Young-guk e Ri Kyong-chol, soldati onorati di classe speciale, hanno espresso la loro determinazione a servire la Patria senza mai togliersi l’uniforme militare nel cuore, proprio come facevano durante il servizio militare, affermando che il Partito, che elargisce ogni sorta di benevolenza ai nostri onorati soldati, ha offerto loro ancora una volta una casa nuova e moderna come prima scelta, completa di tutti i piani, e si è preso cura di loro con grande attenzione, in modo da non causare loro il minimo disagio nella vita quotidiana.

Non importava quale casa visitassi – che si trattasse di famiglie di ufficiali in pensione, insegnanti o nuclei familiari numerosi – e chi incontrassi, tutti traboccavano di sconfinata gratitudine verso il Partito Madre, che fa fiorire appieno la gioia, le risate e la felicità del popolo, e con una dedizione incrollabile di lealtà e patriottismo nell’adempiere ai propri doveri assegnati ancora meglio per la prosperità del nostro Paese.

L’orgoglio e la fiducia in sé stessi del popolo, che gode di ogni benedizione e considera il rispettato Maresciallo Kim Jong Un il benevolo padre della grande famiglia socialista, risuonavano da ogni finestra di ogni casa, accompagnati dalle canzoni “Padre Amico” e “Nulla da Invidiare al Mondo”.

Lucia Giannini

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