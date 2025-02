COREA DEL NORD. Kim manda i medici a studiare da Putin

La Corea del Nord dovrebbe inviare un gran numero di operatori sanitari in Russia per la formazione, nel tentativo di affrontare la mancanza di capacità interne per raggiungere l’obiettivo di modernizzare i servizi sanitari rurali.

Kim Jong Un ha promesso all’inizio di febbraio di fare della modernizzazione dei servizi sanitari regionali una “priorità assoluta”, evidenziando il “grande divario” tra aree urbane e rurali, riporta RFA.

Ha anche affermato che la costruzione di strutture sanitarie pubbliche e basi multifunzionali per la vita culturale era un compito urgente che avrebbe accelerato “lo sviluppo simultaneo ed equilibrato di tutti i campi e regioni”, svelando un piano per costruire 20 ospedali in città e contee ogni anno, a partire dal 2026.

Il sudcoreano, Korean Institute for National Unification, ritiene che il Pyongyang non avrà altra scelta che affidarsi alla Russia poiché non ha la capacità di raggiungere tali obiettivi da solo: ”Dato che l’ospedale generale di Pyongyang, la cui costruzione è iniziata a marzo 2020, non è ancora stato inaugurato e che il budget sanitario di quest’anno è aumentato solo del 5,6% rispetto all’anno scorso, è difficile per la Corea del Nord raggiungere questo obiettivo da sola, rendendo inevitabile l’aiuto esterno”.

La Corea del Nord ha una consolidata pratica di concentrazione delle risorse e di priorità allo sviluppo a Pyongyang, in quanto funge da città vetrina per il regime. I principali progetti infrastrutturali, le strutture sanitarie e gli investimenti economici vengono solitamente convogliati nella capitale per mantenere la sua immagine di stabilità e progresso.

Data questa allocazione centralizzata delle risorse, se anche la capitale fa fatica a completare un progetto di punta come l’ospedale generale di Pyongyang, è praticamente impossibile per le aree rurali ricevere investimenti simili.

Il partenariato strategico completo firmato da Russia e Corea del Nord a giugno dell’anno scorso copre vari ambiti di cooperazione, tra cui sanità, istruzione medica e scienza.

Come parte dell’accordo, la Russia si è impegnata ad assistere la Corea del Nord nella costruzione di un nuovo ospedale, con l’obiettivo di migliorare la sua infrastruttura sanitaria.

Lucia Gianinni

