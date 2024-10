COREA DEL NORD. Kim Jong Un taglia tutti i collegamenti con il nemico: Seul

La Corea del Nord ha fatto saltare in aria sezioni di strade e ferrovie intercoreane sul suo lato del confine tra le due Coree martedì 15 ottobre, spingendo l’esercito sudcoreano a sparare colpi di avvertimento.

Pyongyang aveva dichiarato la scorsa settimana che avrebbe tagliato completamente le strade e le ferrovie intercoreane e fortificato ulteriormente le aree sul suo lato del confine come parte della sua spinta per un sistema “a due stati” nella penisola, accantonando l’unificazione, riporta Reuters.

Verso mezzogiorno di martedì, alcune parti settentrionali di strade e ferrovie collegate al Sud sono state distrutte, ha affermato il Joint Chiefs of Staff sudcoreano.

Il ministero dell’unificazione di Seoul, che gestisce gli affari transfrontalieri, ha condannato l’incidente come una chiara violazione dei passati accordi intercoreani, definendolo “altamente anormale”. “È deplorevole che la Corea del Nord stia ripetutamente adottando un comportamento così regressivo”, ha detto il Ministero.

Le tensioni sono aumentate dopo che la scorsa settimana la Corea del Nord ha accusato Seul di aver inviato droni su Pyongyang. La Corea del Nord ha affermato che i droni hanno sparso un “enorme numero” di volantini anti-Nord e Kim Yo Jong, la potente sorella del leader Kim Jong Un, ha avvertito martedì che Seul avrebbe “pagato un caro prezzo”.

Il governo della Corea del Sud ha rifiutato di dire se i presunti droni fossero stati fatti volare dai militari sudcoreani o dai civili.

Le due Coree si sono anche scontrate per i palloncini di spazzatura lanciati dalla Corea del Nord da maggio. Pyongyang ha affermato che i lanci sono una risposta ai palloncini inviati dagli attivisti anti-regime nel Sud.

Il 15 ottobre Kim Jong Un ha convocato una riunione straordinaria del Comitato di Sicurezza Nazionale per discutere delle contromisure, riporta Kcna.

Dopo le demolizioni di martedì, un video diffuso dall’esercito del Sud ha mostrato un’esplosione e una colonna di fumo che si alzava sopra un’area della strada dove il Nord aveva eretto una barriera nera. Mostrava anche diversi autocarri con cassone ribaltabile e scavatrici che si avvicinavano con un gruppo di ufficiali militari nordcoreani che osservavano e guidavano i veicoli.

In risposta alle esplosioni, l’esercito del Sud ha sparato colpi di avvertimento a sud della linea di demarcazione militare, sebbene non ci fossero danni sul lato di Seoul del confine, ha affermato.

Pyongyang ha preso questi provvedimenti per recidere i legami intercoreani, ridefinendo il Sud come uno stato nemico separato e ostile, da quando Kim Jong Un lo ha dichiarato un “nemico primario” all’inizio di quest’anno e ha affermato che l’unificazione non era più possibile.

Le due Coree sono ancora tecnicamente in guerra dopo che la loro guerra del 1950-53 si è conclusa con un armistizio, non con un trattato di pace.

Le strade e le ferrovie transfrontaliere sono resti di un riavvicinamento che ha incluso un vertice del 2018. Seoul ha incanalato oltre 132 milioni di dollari per ricostruire i collegamenti sotto forma di prestiti a basso costo a Pyongyang, hanno mostrato i dati del ministero dell’Unificazione.

Il portavoce Ministero ha aggiunto che Pyongyang era ancora obbligata a rimborsare i prestiti. Nel 2020, la Corea del Nord ha fatto saltare in aria l’ufficio di collegamento congiunto istituito in una città di confine dopo il fallimento dei colloqui nucleari con gli Stati Uniti.

La Corea del Sud ha intentato una causa contro Pyongyang nel 2023, chiedendo un risarcimento danni di circa 45 miliardi di won per la demolizione dell’ufficio congiunto.

Il ministero degli Esteri cinese ha dichiarato che Pechino è preoccupata per gli sviluppi e vuole “evitare un’ulteriore escalation del conflitto”.

Luigi Medici

